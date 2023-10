Tusk: rządzący planują wyprowadzenie Polski z Unii Europejskiej

Donald Tusk na spotkaniu w Koninie mówił, że"ma wiedzę", że rządzący "planują systematycznie, z zimną krwią, wyprowadzenie Polski z Unii Europejskiej". - Jesteśmy o krok od dramatu, historycznego dramatu. PiS prowadzi nas do tragicznej samotności - dodał.

Donald Tusk, przewodniczący Platformy Obywatelskiej, spotkał się w środę z mieszkańcami Konina. Mówił, że nadchodzące wybory parlamentarne "rozstrzygają o tym, czy Polska będzie w Unii Europejskiej".

- Uwierzcie mi, to nie są strachy na lachy. Naprawdę wiem, co mówię. Jeśli ktoś w Polsce się zna na tym, to naprawdę jestem ja. I mam wiedzę - to nie jest lęk - że oni planują systematycznie, z zimną krwią, wyprowadzenie Polski z Unii Europejskiej - powiedział lider PO.

- Wiecie, dlaczego oni zablokowali te pieniądze. Wiecie, dlaczego oni teraz blokują granice ze Słowacją. I w sumie wrzucili te tysiące imigrantów do Polski, do Europy, żeby sprowokować zamykanie granic dalej. Oni wiedzą, jak Polakom zależało na środkach europejskich, na swobodnym przepływie osób - zwrócił się do zgromadzonych.

Tusk mówił, że "jak nie będzie europejskich pieniędzy, jak nie będzie swobodnego przepływu, granice będą znowu zablokowane". - To będzie ten moment, kiedy oni powiedzą: "no to po co nam taka Europa?" - dodał.

Tusk: w Wielkiej Brytanii to był wielki błąd, tu to będzie tragedia

Tusk nawiązał w tym kontekście do wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. - To był moment, to był głupi polityczny pomysł jednego polityka. Pomysł, nawet on w to nie wierzył. I półtora roku później oni byli poza Unią Europejską. Dzisiaj płaczą. Dzisiaj znowu setki tysięcy wychodzą tam na ulicę, bo zrozumieli, jaki wielki błąd zrobili. Ale my nie jesteśmy Wielką Brytanią, tam to jest wielki błąd, tu to będzie tragedia - mówił dalej.

- Jesteśmy o krok od dramatu, historycznego dramatu, naprawdę. (...), PiS prowadzi nas do tragicznej samotności - dodał.

Tusk: my z nimi wygramy, bo kochamy Polskę, kochamy ludzi

Lider PO mówił także, że zdecydowana większość Polaków chce zmiany.

- Ta potrzeba zmiany, to poczucie, że dłużej tego Polska i my wszyscy nie wytrzymamy, nie wyrzuciło z naszych serc i z naszych umysłów tego co najważniejsze. Ja o tym zawsze, jak mówię, to ci z PiS-u się śmieją, albo szydzą, albo najwyraźniej nie rozumieją, o czym mówię, kiedy ja mówię o znaczeniu w polityce takich wartości oczywistych jak miłość, przyjaźń, uśmiech. To jest nasza największa przewaga, to jest największy nasz skarb - powiedział.

- My z nimi wygramy, bo my kochamy. Bo my kochamy Polskę, my kochamy ludzi, my kochamy dzieci, nasze wnuki - powiedział Tusk.

- Bardzo mi zależy na tym, żeby wszyscy w Polsce zrozumieli, że to jest wielka szansa 15 października, że my od wielu poważnych nieszczęść możemy uratować ojczyznę bez wysiłku zbrojnego, bez dramatycznego poświęcenia - podkreślił lider PO i przekonywał do zagłosowania na "pozytywną zmianę".

Szef PO przypomniał też, że kiedy wracał do krajowej polityki, KO cieszyła się poparciem na poziomie 14-16 proc. - Dzisiaj stabilnie przekroczyliśmy 30 procent. To jest oczywiście za mało, ja wiem, (...). Ale mówię o tym, nie żeby się pochwalić, to nie był tylko mój wysiłek, tylko chcę powiedzieć, że wszystko jest możliwe – powiedział Tusk.

