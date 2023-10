Donald Tusk o bezpieczeństwie. "Ani żołnierze, ani policjanci nie chcą służyć władzy, tylko ludziom"

Donald Tusk na spotkaniu z wyborcami w Ełku poruszył temat bezpieczeństwa kraju. Odwołał się do dymisji dwóch dowódców Wojska Polskiego i rosyjskiej rakiety w polskim lesie. - Będzie rozmawiał w telewizji rządowej, w czasie kiedy całe NATO dyskutuje, jak wspólnie przeciwdziałać niebezpieczeństwu, które może dotknąć także nasz kraj - powiedział o szefie MON, Mariuszu Błaszczaku, który nie pojawił się na spotkaniu NATO.

Dwaj kluczowi dla wojska dowódcy - szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Rajmund Andrzejczak i dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych generał broni Tomasz Piotrowski - zrezygnowali w poniedziałek ze stanowisk. We wtorek prezydent oficjalnie przyjął ich rezygnację z najwyższych funkcji w wojsku i powołał nowych dowódców na ich miejsce.

Szef PO Donald Tusk po rezygnacjach generałów przekazał, że ma informacje o "dymisjach kolejnych 10 wysokich oficerów Dowództwa Generalnego". "Żaden z wysokich rangą oficerów Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych nie podał się do dymisji" - niedługo później zakomunikowała ta jednostka. Wieczorem agencja Reutera poinformowała tymczasem, że rzecznik dowództwa potwierdził, że faktycznie 10 innych oficerów odeszło ze służby, ale "nie byli wysocy rangą".

W środę Dowództwo Generalne RSZ opublikowało kolejny komunikat. "Powtarzamy - z Dowództwa Generalnego RSZ nie odszedł żaden wyższy rangą oficer. Jeżeli wojskowy zajmujący się sprawami administracyjnymi w pierwszym tygodniu października składa wniosek o odejście, to nie można tego łączyć z dymisją Szefa Sztabu Generalnego WP złożoną kilka dni później" - napisano na platformie X.

Tusk: Jedna korekta. Nie dziesięciu, a jedenastu

Do tej kwestii Tusk odniósł się w środę na spotkaniu z mieszkańcami Ełku. Zapewnił, że wie o kolejnych dymisjach.

- Wczoraj powiedziałem to po tym, że do dymisji podało się dwóch dowódców Wojska Polskiego. Powiedziałem, że otrzymałem informację, że to nie jedyne dymisje, że zrezygnowało więcej oficerów w dowództwie generalnym. Jak zareagowała na to pisowska władza? Morawiecki mówił, że to nieprawda. Wystarczyły 24 godziny. Dzisiaj rano cała Polska się dowiedziała, że mówiłem prawdę. Tylko jedna korekta: nie dziesięciu, a jedenastu żołnierzy złożyło dymisje. Potwierdziły to źródła oficjalne w Wojsku Polskim - powiedział.

"Uczynili polskie niebo zupełnie bezbronnym"

- W Strefie Gazy, na Bliskim Wschodzie, konflikt globalny wisi w powietrzu. Nie muszę nikogo o przekonywać, w jak krytycznym momencie znalazł się świat. W kwestii bezpieczeństwa, wojska, obrony naszych granic ich (rządu - red.) jedynym sposobem działania jest okłamywanie opinii publicznej - stwierdził Tusk. - Ich prawdziwą zbrodnią polityczną jest to, że okłamują w sprawach bezpieczeństwa cały naród. Kiedy spadła rosyjska rakieta, to nikt tego tak dokładnie nie nazwał. Wiedzieli o tym, że ona spadła i ze względów propagandowych nie podjęli właściwie żadnych poszukiwań, żeby nikt się nie dowiedział o tym, że uczynili polskie niebo zupełnie bezbronnym. Wyszło to na jaw, bo dzielna kobieta na koniu wjechała do lasu i znalazła tę rosyjską rakietę. Kaczyński wtedy zniknął, Błaszczak przerzucił winę na generałów - dodał.

Błaszczak nie pojawił się na spotkaniu NATO

- Podczas gdy panuje chaos w siłach zbrojnych, spotykają się ministrowie państw NATO w Brukseli, żeby rozmawiać o wspólnym działaniu i reakcjach na wojnę na Bliskim Wschodzie, Błaszczak prowadził kampanię wyborczą i go nie było. To jest minister obrony narodowej. Będzie rozmawiał w telewizji rządowej, w czasie kiedy całe NATO dyskutuje, jak wspólnie przeciwdziałać niebezpieczeństwu, które może dotknąć także nasz kraj. To jest naprawdę hańba - wypowiedział się na temat nieobecności szefa MON na spotkaniu NATO.

Tusk: ministrowie państw NATO spotkali w Brukseli, tylko Błaszczaka nie było, bo prowadził kampanię wyborczą TVN24

"Większość policjantów nie chce służyć partii politycznej"

- Obserwuję to od wielu miesięcy, że coraz więcej ludzi w mundurach - policjantek, policjantów, żołnierzy, leśników - zaczyna mówić, że mają dosyć tego, co się dzieje w naszej ojczyźnie. Wczoraj dwóch policjantów wyszło ze mną na scenę. Powiedzieli, że przygniatająca większość policjantek i policjantów nie chce służyć partii politycznej. Oni chcą znowu służyć Polkom i Polakom, żeby czuli się bezpiecznie, a nie żeby stać na Nowogrodzkiej czy na Żoliborzu - tłumaczył.

- Wezwałem oficerów i generałów Wojska Polskiego. Mówiłem, żeby nie ulegali tej presji i nie pozwolili na pogłębianie chaosu w polskich siłach zbrojnych. Nawoływałem, żeby przede wszystkim pamiętali o rocie przysięgi, że mają stać na straży Konstytucji, a nie partii rządzącej. To jest Bóg, honor, ojczyzna. To jest Konstytucja, to jest honor munduru, to jest sztandar, a nie PiS, Kaczyński, Sasin, Morawiecki i cała ta ekipa, która wykorzystywała polski mundur do kampanii wyborczej. Kiedy trzeba było naprawdę podjąć decyzję i stanąć obok polskich żołnierzy, okazali się bandą tchórzy - mówił.

- Było coraz więcej niepokojących pogłosek, że ten chaos na szczytach wojskowego dowództwa zbierze się, bo generałowie obawiają się, że PiS będzie chciał użyć wojska na wypadek przegranych wyborów. Brzmi groźnie i nieprawdopodobnie. Nikogo nie chcę straszyć, to jest scenariusz ostatni, jaki chciałbym przeżyć - dodał.

Tusk: żołnierze nie chcą służyć partii

Wcześniej na antenie TVN24 Donald Tusk odniósł się do słów Mateusza Morawieckiego na temat dymisji generałów. Premier powiedział, że "szef głównej partii opozycyjnej postanowił uderzyć w stabilność polskiej armii".

- Postanowił wykorzystać jakieś chwilowe dymisje, chwilowe odejścia z armii do tego, aby przedstawiać nieprawdziwy stan polskiej armii. Po kompromitacji i porażce Donalda Tuska w debacie wyborczej próbują wskoczyć na inny temat. Dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją rozchwiania bezpieczeństwa na całym świecie. Widzimy to po tym, co dzieje się w Izraelu - powiedział Mateusz Morawiecki.

Tusk o dymisji generałów: mamy bardzo poważny problem

- Mamy bardzo poważny problem. Dymisje dwóch najwyższych dowódców Wojska Polskiego nastąpiły w sytuacji krytycznej i po wielomiesięcznym zamieszaniu. Pamiętajmy o problemie z rakietą, której nie mógł znaleźć Błaszczak i Kaczyński. To ujawniło w jakimś sensie ostry konflikt między Błaszczakiem a generałami. Minister Błaszczak zwalił całą winę i odpowiedzialność na polskich oficerów za własną nieudolność i tchórzostwo. W wojsku ludzie mają dosyć takiej sytuacji, bo żołnierze nie chcą służyć partii rządzącej. Ani żołnierze, ani policjanci nie chcą służyć władzy, tylko ludziom - odpowiedział Donald Tusk.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:ek/gp

Źródło: TVN24