"Gdybyśmy tak myśleli, to żadna zmiana nigdy nie byłaby możliwa"

Trzeba absolutnie zatamować proces degradacji polskich szpitali - mówił w Lesku Donald Tusk. Szef PO zwrócił uwagę na problemy tamtejszego oddziału ginekologiczno-położniczego. - Wszędzie, gdzie odwiedzam szpitale, nie tylko powiatowe, to prawie wszędzie jest ten problem i czasami w skali jeszcze większej. Więc widać wyraźnie, że system jest chory - ocenił.

- Zaprotestuje gorąco przeciwko stwierdzeniu, że Podkarpacie, Bieszczady, wasz powiat, wasze miasto, to nie są nasze bastiony. Dlaczego? Ja w ogóle bardzo bym chciał, żeby rozmawiać o sprawach, czy to jest kwestia szpitala, czy obwodnicy, czy jakakolwiek inna sprawa, która dotyczy życia każdego człowieka, żeby zacząć myśleć o polityce i o relacjach władza-obywatele, relacjach pomiędzy różnymi środowiskami, nie w kategorii wojny, że to są jakieś bastiony, fronty, że ktoś kogoś musi zaatakować, zniszczyć - zaznaczył Tusk.