Tusk: Kołodziejczak na listach KO

Podjęliśmy decyzję o starcie wspólnie z innymi środowiskami - poinformował w środę Donald Tusk, szef Koalicji Obywatelskiej. Przedstawił jako kandydatów lidera Agrounii Michała Kołodziejczaka i byłego Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara. W październikowych wyborach z list KO wystartują także Bogusław Wołoszański, Hanna Gill-Piątek, Karolina Pawliczak i Apoloniusz Tajner.

W środę na posiedzeniu Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej w Warszawie Donald Tusk ogłosił, że na wspólnej liście Koalicji Obywatelskiej znajdzie się Michał Kołodziejczak, lider Agrounii. - My w tej batalii nie zmarnujemy ani jednego głosu - podkreślił Tusk.

- Łączymy się ze środowiskami, z którymi nie zawsze było po drodze, z ludźmi, którzy mają na różne sprawy inne poglądy niż ja. Ale mają to samo przekonanie co większość Polek i Polaków. Wiedzą, że żeby przywrócić wartości, w Polsce potrzebna jest realizacja celu - a tym celem, tą drogą do odnowienia Rzeczpospolitej jest odsunięcie PiS-u i Kaczyńskiego od władzy - mówił lider PO.

Kołodziejczak: mamy dzisiaj stan wyższej konieczności

Kołodziejczak powiedział, że "mamy dzisiaj stan wyższej konieczności". - Wierzę w to - i zrobię wszystko - że wygramy z PiS-em. Odbijemy wieś PiS-owi. Musimy obronić polską wieś, musimy obronić Polskę - mówił.

Przyznał, że "to nie była dla niego łatwa decyzja". - Ale ja nigdy nie podejmuję łatwych decyzji. One są trudne. Zdaję sobie sprawę, o jaką stawkę gramy - podkreślił Kołodziejczak.

- Ten projekt jest nieszablonowy, ale zrobię wszystko, żeby był wiarygodny - dodał.

Do Senatu z listy Koalicji Obywatelskiej wystartuje Adam Bodnar, były Rzecznik Praw Obywatelskich. Donald Tusk powiedział o nim "legendarny" RPO. - Jestem bardzo dumny, że zdecydował się Pan startować do Senatu z naszego Komitetu. Jako taki symboliczny gest, że naprawdę wiemy, o co nam chodzi i chodzi nam dokładnie o to samo - powiedział lider PO.

Z listy Koalicji Obywatelskiej wystartuje też Bogusław Wołoszański, znany popularyzator historii. - Ogromnie się cieszę, że mogłem znaleźć się w tym gronie. Dotychczas zajmowałem się badaniem i omawianiem polityki, teraz zostałem do niej włączony. Ale jest pomost między tym, co robiłem, a tym, co będę mam nadzieję robił. Słowa Winstona Churchilla, który powiedział kiedyś: "To nie jest początek, to jeszcze nie jest koniec. To jest początek końca". Wiecie państwo, o czym mówię - powiedział na scenie.

Donald Tusk na scenie przedstawił jako kandydatów Koalicji Obywatelskiej również Hannę Gill-Piątek, Karolinę Pawliczak i Apoloniusza Tajnera.

