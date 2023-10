Donald Tusk: jest zawsze taki moment, nawet dla tak zepsutej władzy jak PiS-owska, że ona się cofa

Nam wszystkim zależy nie tylko na wyniku wyborów, ale żeby nam nikt nie ukradł tej demokracji - mówił w piątek lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk na spotkaniu w Chrzanowie. Ocenił, że rządzący są gotowi "do różnych złych rzeczy". Podkreślał też, że to, iż tak wiele osób zdecydowało się uczestniczyć w akcji Obywatelskiej Kontroli Wyborów, "to jest krzyk za demokracją". - To jest krzyk przeciwko władzy, która tę demokrację chciała w Polsce pogrzebać - dodał.

W ostatnim dniu kampanii wyborczej Donald Tusk spotkał się między innymi z mieszkańcami Chrzanowa. - Wszyscy czujemy, jak ważne to są wybory. Jak ważne jest to, że zbudowaliśmy między sobą tak duże zaufanie, takie pozytywne napięcie, tak bardzo nam wszystkim zależy nie tylko na wyniku wyborów, ale żeby nam nikt nie ukradł tej demokracji - powiedział.

"Ta władza przekracza wszystkie granice cynizmu i egoizmu"

Mówił też o obywatelach, którzy włączyli się do akcji Obywatelskiej Kontroli Wyborów. - Od początku wiedziałem - wtedy, kiedy zwróciłem się do Polek i Polaków o aktywny udział w kontroli wyborów - że to może mieć kluczowe znaczenie. Że władza, że PiS, kiedy zobaczą, że jest nas tak wiele, (...) to ta władza zrozumie, że nie ma szans na przekręcenie tych wyborów, na kombinowanie - powiedział.

- Oni są gotowi, i mówię to z własnego doświadczenia, ale też z waszego doświadczenia z ostatnich lat, do różnych złych rzeczy. Ta władza przekracza wszystkie granice cynizmu i egoizmu. Ale zawsze cofa się przed siłą. To, że jesteśmy dzisiaj silni, to jest zasługa właśnie tych tysięcy zwykłych Polek, zwykłych Polaków, którzy postanowili wziąć sprawy w swoje ręce i między innymi zgłosili się - a to jest blisko 100 tysięcy ludzi - do tego, żeby przypilnować tych wyborów - kontynuował Tusk.

Tusk: wszyscy czujemy, jak ważne to są wybory TVN24

Tusk zwrócił się też do obywateli: - Wy stoicie dzisiaj na straży interesów ojczyzny, wy stoicie na straży demokracji, wy stoicie na straży takiej dobrej, przyzwoitej polityki.

Według niego "władza, nawet tak zepsuta jak PiS-owska, ma zawsze jedną granicę". - Jest zawsze taki moment, nawet dla tak zepsutej władzy jak PiS-owska, że ona się cofa - kiedy widzi, że ludzie, że ogrom ludzi jest gotowych stanąć twardo i powiedzieć: nie, nie zgadzamy się - kontynuował przewodniczący PO.

Tusk: jest zawsze taki moment, nawet dla tak zepsutej władzy jak PiS-owska, że ona się cofa TVN24

Tusk: to jest krzyk za demokracją

W opinii szefa PO, to, że tak wiele osób zdecydowało się uczestniczyć w akcji kontroli wyborów, "to jest też krzyk". - To jest krzyk za demokracją, to jest krzyk przeciwko władzy, która tę demokrację chciała w Polsce pogrzebać - dodał Donald Tusk.

Jak mówił, wiele osób nadal nie interesuje się zbytnio polityką. - Jeśli ty będziesz bierna, bierny, nie pójdziesz głosować, to na końcu za chwilę się zorientujesz, że ta polityka przyszła do ciebie do domu, zabrać kolejne prawa kobiet, przyszła do szkoły, żeby narzucać jakieś ideologiczne gorsety naszym dzieciom w szkołach. Przyjdzie do waszej małej firmy, żeby zabić was kontrolą, podatkiem albo składką zdrowotną. Nie możemy się odwracać od polityki - przekonywał.

- Jesteśmy tutaj po to, żeby polityka znowu stała się taką naszą zbiorową misją, służbą dla dobra ogółu, dla dobra całej ojczyzny. I dlatego też nie ma co kombinować. Trzeba głosować w taki sposób, żeby odsunąć skutecznie PiS od władzy, żeby odebrać wszystkie możliwe preteksty i możliwości kuglowania, i kombinowania po wyborach - mówił.

Tusk zachęcał do głosowania na Koalicję Obywatelską. - Jesteśmy o krok od zwycięstwa. W niedziele wieczorem możemy się dowiedzieć, że Koalicja Obywatelska jest zwycięzcą tych wyborów i wtedy sprawa będzie prosta. Prezydent (Andrzej) Duda nie będzie miał wyjścia, nie będzie mógł kombinować i nie będzie mógł nikogo oszukać - powiedział były premier.

