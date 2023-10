"Szczęśliwej Polki już czas". Donald Tusk na spotkaniu "Kobiety na wybory"

Donald Tusk mówił na spotkaniu "Kobiety na wybory" w Łodzi, że "do wywalczenia są ciągle fundamentalne, podstawowe prawa i wolności kobiet w Polsce w XXI wieku". Jednocześnie stwierdził, że przesłaniem na te ostatnie dni kampanii powinno być hasło "Szczęśliwej Polki już czas". - Bo jak Polki będą szczęśliwe, to i my będziemy szczęśliwi, i Polska będzie szczęśliwa - dodał.

We wtorek w Łodzi lider PO Donald Tusk wziął udział w spotkaniu "Kobiety na wybory". - Są tutaj dzisiaj kobiety z całej Polski. Przyjechały kobiety, które nie zawahały się ani chwili i powiedziały sobie: będziemy walczyć o nasze prawa, o prawa każdej Polki, najmłodszej dziewczyny, najstarszej emerytki, dla każdej Polki - mówił lider Platformy.

Tusk podkreślał, że uderzający jest dla niego sam fakt, że w 2023 roku w Polsce takie spotkanie musi się w ogóle odbyć. - Że tysiące kobiet z Polski musi po raz kolejny przyjechać w jedno miejsce, by pokazać, że jest w nich siła, ponieważ do wywalczenia są ciągle fundamentalne, podstawowe prawa i wolności kobiet w Polsce w XXI wieku - mówił.

- Chcę powiedzieć, że tak już dłużej być nie może. Nie wyobrażam siebie, żebyśmy weszli w rok 2024, by po pierwszych 100 dniach nowego rządu, żeby to był jeszcze temat do debat i dyskusji - mówił dalej.

- My w ciągu tych 100 dni musimy nadrobić osiem lat zaniedbań, osiem lat opresji, osiem lat pogardy, arogancji władzy wobec polskich kobiet. Przyrzekam wam, że po to właśnie idziemy do tych wyborów, żeby te sprawy załatwić od ręki - zwrócił się do kobiet.

Tusk zwracał również uwagę, że o prawie do znieczulenia przy porodzie nadal trzeba mówić jak o postulacie politycznym. - To jest coś nieprawdopodobnego, że w środku Europy to jest przedmiot walki politycznej kobiet z władzą, która nie ma nawet minimum empatii wobec tych wszystkich, którzy są w takiej potrzebie - dodał.

Lider PO ocenił też, że kobiety powinny zabierać głos i podnosić krzyk, tak jak potrafiły to robić w ciągu ostatnich lat.

- Wyście pierwsze wyszły na ulice, wyście pierwsze krzyknęły: "dość tego bezprawia", wyście pierwsze zapłaciły wysoką cenę. Zdarzało się, że byłyście opluwane, obrzucane błotem i to przez najwyższe władze naszej ojczyzny. Wyście były nawet czasami bite - mówił Donald Tusk.

Lider PO mówił także o propozycjach jego ugrupowania, które mają pomóc przedsiębiorcom, w tym głównie kobietom.

- Proponujemy urlop dla przedsiębiorczyń i przedsiębiorców jako kwestię nie tylko finansowego wsparcia, zwolnienia na te trzy tygodnie od tych upiornych składek i podatków, ale też godnościowo. Bo wiecie, ciężko pracująca kobieta, która sama sobie zbudowała miejsce pracy, dała jeszcze komuś innemu miejsce pracy, ona też ma prawo do 3-4 tygodni urlopu i władza musi to dać - powiedział Tusk.

Tusk zapowiedział również zwolnienie emerytur od podatku. - Kobiety o wiele częściej mają niższe emerytury. Bardzo chcemy, żeby już nie było takiego poczucia, że emeryci dostaną czasami coś, bo na przykład zbliżają się wybory i prezes Kaczyński ma wtedy wielki gest przez chwilę - powiedział.

Mówił też, że "szczególnie emerytki wiedzą, co to znaczy dzisiaj niska emerytura, dołożona składka zdrowotna, darmowe leki, które obróciły się w szyderstwo, leki prawie dwa razy droższe niż dwa lata temu i drożyzna w sklepach". - My zwolnimy polskie emerytury od podatku - zaznaczył.

- Musimy mieć bezpieczne granice, musimy mieć poczucie, że Polską rządzą ludzie odważni i rozsądni, my musimy mieć poczucie, że oszalała władza nie wyprowadzi nas zaraz z Unii Europejskiej, bo to się dzieje na naszych oczach. Nie miejcie złudzeń. Nam potrzeba dzisiaj władzy, która ma w sobie empatię, rozum, zdrowy rozsądek, cierpliwość, pracowitość - wyliczył Tusk.

- Nasza walka, ten 15 października, nasze głosy będą miały sens tylko wtedy, kiedy dzień później wszystkie Polki, niezależnie od tego, gdzie mieszkają, niezależnie od zawodu, niezależnie od wieku poczują, że wreszcie znowu ta nasza ojczyzna jest dla nich też, w pełnym tego słowa znaczenia, ojczyzną, ich miejscem, gdzie są ich prawa, ich zasłużone przywileje - dodał Tusk.

- Chcę wam dzisiaj powiedzieć, że te słowa "szczęśliwej Polski już czas" tutaj w Łodzi powinny stać się być może najważniejszym dla nas dzisiaj hasłem wyborczym, przesłaniem na te ostatnie dni (kampanii - red.). I one brzmią jeszcze inaczej: "szczęśliwej Polki już czas". To jest to, czego chcemy, bo jak Polki będą szczęśliwe, to i my będziemy szczęśliwi, i Polska będzie szczęśliwa - dodał.

