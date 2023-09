Wyborczy debiutanci o walce z drożyzną: spoty PiS to kompletna bzdura

Młodzi politycy i działacze po raz pierwszy kandydujący do Sejmu w programie "Czas Decyzji: debiuty" mówią o swoich pomysłach na Polskę i postulatach. W piątkowym wydaniu Jakub Korczyński z Nowej Lewicy i Jakub Siwy z Trzeciej Drogi odnieśli się między innymi do walki z drożyzną.

"Czas Decyzji: debiuty" to program, w którym głos zabierają osoby po raz pierwszy kandydujące do Sejmu. Chcą zmian dla młodych ludzi i mają swoje propozycje, które chcieliby realizować w przyszłej kadencji.

Jakub Korczyński: nadal szaleje bazowa inflacja

Goście TVN24 poruszyli między innymi kwestię inflacji i walki z drożyzną. - My jako Lewica uważamy, że te wszystkie spoty, które wypuszcza teraz Prawo i Sprawiedliwość krótko przed wyborami , to kompletna bzdura. Rynki w całej Europie już powoli się uspokoiły, a w Polsce nadal szaleje bazowa inflacja i to wszystko jest wynikiem beznadziejnej polityki pieniężnej prowadzonej przez Zjednoczoną Prawicę - powiedział Jakub Korczyński.

Zaznaczył, w co chciałaby inwestować pieniądze Lewica. - Kiedy odblokujemy pieniądze z Unii Europejskiej, fundusze unijne, na które czekamy już ponad 880 dni - a czas ucieka, bo te pieniądze nie będą nas czekały wiecznie - mamy zamiar zainwestować w żłobki, żeby młodzi rodzice mogli jak najszybciej wracać do pracy - podkreślał.

Jakub Siwy: z inflacją nie walczy się tak, jak to robi obecna władza

- Jeżeli mówimy o inflacji, to przede wszystkim nie walczy się z nią tak, jak to robi obecna władza, czyli rozdając na lewo i prawo de facto pusty pieniądz i zadłużając się w przyszłym roku na kolejne 160 miliardów złotych - zwracał uwagę Jakub Siwy.

- Jeżeli chodzi o to, co może zrobić rząd, to przede wszystkim nie rozdawać na lewo i prawo pieniędzy. One powinny być zainwestowane w rzeczy, które w przyszłości dadzą nam jakąś wartość dodaną. Coś z tego będziemy mieli, na przykład infrastrukturę, nowe mieszkania, edukację czy zdrowie - powiedział.