Debata wyborcza w telewizji rządowej. Tusk o Kaczyńskim, Morawiecki o Tusku. W studiu Hołownia, Scheuring-Wielgus, Bosak i Maj

Przedstawiciele sześciu komitetów wyborczych: Donald Tusk, Mateusz Morawiecki, Szymon Hołownia, Krzysztof Maj, Joanna Scheuring-Wielgus i Krzysztof Bosak zmierzyli się w wyborczej debacie w telewizji rządowej. Odpowiadali na pytania dotyczące migracji, prywatyzacji, wieku emerytalnego, bezpieczeństwa, bezrobocia oraz świadczeń społecznych. Tusk zwrócił uwagę, że na debacie zabrakło Jarosława Kaczyńskiego. - Chciałem z nim stanąć twarzą w twarz. Niestety stchórzył - powiedział. Morawiecki wiele czasu w swoich odpowiedziach poświęcił byłemu premierowi. Pokazał monetę mówiąc, że spotkana emerytka "poprosiła, żeby oddał te 2 zł Donaldowi Tuskowi". Lider PO cytował wypowiedź obecnego premiera z 2010 roku, gdy mówił on, że jest za podniesieniem wieku emerytalnego.

W poniedziałek o godzinie 18.30 przedstawiciele komitetów wyborczych zmierzyli się debacie wyborczej w telewizji państwowej. PiS reprezentował premier Mateusz Morawiecki po tym jak lider Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński odmówił udziału w debacie.

Przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej był szef PO Donald Tusk, Nową Lewicę reprezentowała Joanna Scheuring-Wielgus, Szymon Hołownia lider Polski 2050 był przedstawicielem Trzeciej Drogi, postulaty Konfederacji prezentował jej współprzewodniczący Krzysztof Bosak, a Bezpartyjnych Samorządowców - członek zarządu województwa dolnośląskiego Krzysztof Maja.

Debata odbyła się w studiu ATM przy Wale Miedzeszyńskim. Odmówiono akredytacji dziennikarkom i dziennikarzom niezależnych mediów, w tym "Faktów" TVN TVN24. Przed budynkiem zgromadzili się sympatycy poszczególnych ugrupowań. Jak relacjonował reporter TVN24 Radomir Wit, na miejscu było sporo policjantów.

Politycy odpowiadali na pytania w sześciu rundach poświęconych tematom: migracji, prywatyzacji, wieku emerytalnego, bezpieczeństwa, bezrobocia oraz świadczeń społecznych. W ostatniej, siódmej rundzie, był czas na swobodne wypowiedzi polityków.

Pytanie dotyczące migracji

Pierwsze pytanie w debacie dotyczyło migracji i unijnego pakietu migracyjnego zakładającego relokację imigrantów.

W odpowiedzi lider PO zaznaczył, że bierze udział w debacie dla tych telewidzów, dla których TVP jest jedynym źródłem informacji. Zwrócił uwagę, na nieobecność Kaczyńskiego. - Wiem, że czekaliście być może na inną debatę, z prezesem Kaczyńskim. Chciałem z nim stanąć twarzą w twarz (...) Niestety stchórzył - powiedział Tusk.

Dodał, że po ośmiu latach kłamstw na swój temat chciał podzielić się w TVP swoimi argumentami. - Co do migracji. Słowo "migracja" oznacza dzisiaj największy skandal migracyjny - zdążył powiedzieć Tusk, zanim skończył się czas przewidziany na jego odpowiedź.

- Nikt nie zmusi nas, żeby (Polska - red.) przyjmowała uchodźców, czy migrantów wbrew naszej woli, kłopot tylko w tym, że przyjmuje. I to nie Bruksela nam ich wysyła, ale Nowogrodzka - mówił Szymon Hołownia. Podkreślał, że "Polska granica ma być nienaruszalna i święta".

- My w Polsce powinniśmy usiąść i wspólnie ponad podziałami porozmawiać o polityce migracyjnej - jak ona powinna wyglądać. Powinniśmy też zacząć dialog z Brukselą. Nie przyjmować rozkazów, ale też nie mówić, że nie będziemy przyjmować imigrantów. Naprawdę jesteśmy w stanie, na przykład na wzór australijski, przygotować modele migracyjne - mówił Krzysztof Maj.

Joanna Scheuring-Wielgus podkreślała, że "Polska potrzebuje mądrej polityki migracyjnej, takiej, która daje nam bezpieczeństwo tu i teraz, ale również takiej, która nie pozwala na to, żeby w lasach umierały dzieci, tak jak teraz dzieje się to na granicy polsko-białoruskiej".

Krzysztof Bosak mówił, że Konfederacja proponuje pakiet odpowiedzialnej polityki migracyjnej. - Bądźmy mądrzy przed szkodą. Nie powtarzajmy błędów Zachodu - zaapelował.

Premiera Mateusz Morawiecki wiekszą część swojej wypowiedzi poświęcił Tuskowi. - Jak sami państwo widzieliście. Wszyscy na jednego, banda rudego - powiedział.

Debata wyborcza w telewizji rządowej Forum

Pytanie w sprawie wieku emerytalnego

Kolejne pytanie na debacie dotyczyło emerytur. Kandydaci pytani byli, które z dwóch rozwiązań popierają: przymusowe podwyższenie wieku emerytalnego czyli związanie wieku emerytalnego z sytuacją demograficzną czy koncepcję, która zakłada pozostawienie wieku emerytalnego na obecnym poziomie z dodatkowymi możliwościami jak między innymi emerytury stażowe.

Bosak mówił, że Konfederacja "nie jest zwolennikiem podniesienia wieku emerytalnego". - Jeżeli Polacy będą tego chcieli, będą mogli dobrowolnie pozostać dłużej na rynku pracy i rozwiązania motywujące do tego powinny być wprowadzone - dodał.

Hołownia odpowiedział, że "wiek emerytalny pozostanie na tym samym poziomie". - My sprawimy, że ci którzy chcą pracować dłużej, będą mogli to robić - zapowiedział.

- Jako Lewica gwarantujemy, że dwa razy w roku renty i emerytury będą waloryzowane - mówiła natomiast Scheuring-Wielgus. Zapowiedziała też wprowadzenie renty wdowiej - czyli połowę emerytury zmarłego małżonka.

Morawiecki powiedział, że "fakty są takie, że to rząd Donalda Tuska podniósł wiek emerytalny, a nasz rząd obniżył wiek emerytalny". Premier wspomniał, że "ostatnio w Kraśniku podeszła do niego pani Danuta i powiedziała, że dostała waloryzację emerytury kilka lat temu za Tuska: 2 złote". - Poprosiła, żebym oddał te 2 zł Donaldowi Tuskowi, co zrobię po tym programie - powiedział pokazując monetę. - Ona powiedziała, że dzisiaj nie potrzebuje tego, bo ma 13. i 14. emerytury, godną waloryzację - opowiadał Morawiecki. - Warto o tym pamiętać drodzy seniorzy, bo od tego zależy, czy wasza jesień życia będzie godna - dodał.

Tusk przeczytał z kartki cytat z Mateusza Morawieckiego z 30 stycznia 2010 roku z "Rzeczpospolitej", kiedy obecny premier - jak przypomniał szef PO - zostawał jego doradcą: "Mam nadzieję, że rząd będzie z determinacją działał w celu podniesienia wieku emerytalnego, wprowadzenia kryterium dochodowego w KRUS i likwidacji przywilejów służb mundurowych".

- Chcę tu oświadczyć, bo tego też nie pokazała telewizja publiczna, robiłem to wielokrotnie: po wygranych wyborach będę pilnował osobiście, żeby nikomu do głowy nie przyszło podwyższanie wieku emerytalnego - zapewniał Tusk. - Już nie będę miał takich doradców, jak ten, który mnie do tego namawiał - dodał szef PO.

- A propos niezdolności mówienia prawdy przez pana premiera, tego też nie było w TVP. 250 tysięcy migrantów wpuścił Morawiecki do Polski i nadal wpuszczają. Dzisiaj 75 tysięcy nowych wniosków wizowych zostało zakontraktowanych przez ten rząd - podkreślił lider PO.

Maj mówił z kolei, że Bezpartyjni Samorządowcy "nie chcą podniesienia wieku emerytalnego, ale gwarancję i stabilność w tym prawie dla wszystkich, żebyśmy wiedzieli na jaką emeryturę na starość możemy liczyć".

Pytanie dotyczące polityki socjalnej

W kolejnej rundzie uczestnicy debaty usłyszeli pytanie dotyczące polityki społecznej i utrzymania obecnych świadczeń (w tym 500 plus oraz 13. i 14. emerytury) przez poszczególne ugrupowania.

Hołownia mówił, że "nikt nie zlikwiduje 500 plus, nikt nie zlikwiduje 13. emerytury". Zapowiedział między innymi zainwestowanie 6 procent PKB w szkołę z ciepłym posiłkiem i psychologiem.

Morawiecki odpowiadając na pytanie po raz kolejny wspomniał o Tusku. Ocenił, że szef PO, kiedy rządził, miał serce z kamienia. Mówił, że "nasza polityka społeczna jest bardzo rozbudowana". - To 500 Plus, wkrótce 800 Plus, za PO był minus - powiedział.

- Znieść podatek PIT do zera procent. To jest automatyczna podwyżka dla wszystkich uczciwie pracujących - mówił Maj. - My na przykład proponujemy bezpłatną komunikację regionalną i miejską, która pomoże nam walczyć ze smogiem, z korkami i pomoże też polskim rodzinom - dodał.

- Nie wiem, czy panu premierowi tam dolali do szklanki. Jakiś pan pobudzony, agresywny. Nie pasuje do pana, panie premierze - powiedział Tusk, odpowiadając na pytanie w tej rundzie. Mówił, że "800 plus mogło być już w czerwcu". - Ludzie mogli mieć już od czerwca 800 plus. Oni to zablokowali - powiedział, odnosząc się do polityków Prawa i Sprawiedliwości.

Tusk powiedział także, że KO proponuje zniesienie opodatkowania emerytur. - Myślimy też o przedsiębiorcach. Tu jest potrzebny cały pakiet, te decyzje są w 100 konkretach - dodał.

Scheuring-Wielgus oświadczyła, że "przecież to oczywiste, że Lewica niczego nie zabierze". - To, co zostało dane, nie zostanie odebrane, ale będzie co roku waloryzowane - zapewniła.

Na pytanie o świadczenia socjalne Bosak zaproponował oszczędności. - Proponujemy oszczędności. W pierwszej kolejności zero 'socjalu' dla Ukraińców - powiedział. Jak mówił, jeżeli chodzi o świadczenia dla Polaków, to jeżeli będą pieniądze należy je utrzymać, ale przede wszystkim należy obniżać opodatkowanie.

Pytanie dotyczące prywatyzacji

Kolejne pytanie dotyczyło stanowiska w sprawie prywatyzacji lasów państwowych.

- Wiem, jak to jest być wśród tylu facetów, mam ich czterech w domu, męża i trzech synów. Trochę z zażenowaniem patrzę na to, jak zachowuje się dzisiaj premier Mateusz Morawiecki, bo zachowuje się tak jak mój dwuletni syn, kiedy był w piaskownicy i ktoś próbował mu wyrwać łopatkę - zaczęła swoją wypowiedź przedstawicielka Lewicy.

Podkreśliła, że "Lewica jest przeciw wyprzedaży majątku polskiego". Scheuring-Wielgus powiedziała, że "jeżeli mówimy o wyprzedaży, to przecież premier Obajtek (prezes PKN Orlen) oddał pół rafinerii gdańskiej firmie z Arabii Saudyjskiej". - Jaki jest tego efekt? Musimy tankować nasze samochody od awarii do awarii - dodała.

- Lasy to są aktywa strategiczne dla całej gospodarki, nie należy ich sprzedawać, nie należy ich prywatyzować. Należy też zadbać o to, żeby z Polski nie wyjeżdżało nieprzetworzone drewno, bo to uderza w polską branże drzewną, uderza w przemysł meblarstwa, w branżę eksportową. W tej chwili, niestety, tego drewna brakuje - mówił Bosak.

Morawiecki zaczął swoją odpowiedź od pytania do Tuska. - Wiem, że dostał pan wazon ze złotem i srebrem od Putina w 2010 roku. Za co dostała pan ten wazon i ile on jest wart? - zapytał.

Premier zarzucił rządowi PO wyprzedaż majątku narodowego za 58 mld. - Gdyby PO doszła do władzy, to byłoby jak w Lidlu: tydzień niemiecki i linie lotnicze do Niemców, tydzień francuski i firmy energetyczne do Francuzów. Genów nie oszukasz, sprzedaliby lasy, Bałtyk i Tatry - ocenił premier. - My odzyskaliśmy bardzo wiele firm dla Polski - mówił. Oświadczył, że "nie pozwolimy panu Tuskowi zawiesić na Polsce tabliczki "na sprzedaż" - oświadczył premier.

- Ciekawe jaki wazon otrzymał polski rząd za sprzedanie naszego klejnotu w koronie: Lotosu Arabom i Węgrom. Nie wolno prywatyzować strategicznych spółek, a oni dokładnie to zrobili - powiedział Hołownia. W jego ocenie, "prywatyzacja to nie tylko takie zachowanie, ale też przejęcie właściwie na własność przez partię polityczną takich firm jak Orlen, Tauron, Enea i innych".

- A prywatyzacja lasów? Już zostały sprywatyzowane przez partię Zbigniewa Ziobro, która wyciąga stamtąd pieniądze na różnego rodzaju hece polityczne. Lasy trzeba chronić, 20 procent najcenniejszych drzewostanów wyłączyć z wyrębu - powiedział.

- Sprzedaliśmy część spółek paliwowych firmom arabskim i węgierskim. Dlaczego? Uważam, że mamy wielu młodych, zdolnych menedżerów, trzeba odpolitycznić spółki Skarbu Państwa, dać młodym się wykazać i prowadzić te przedsiębiorstwa, żeby pozostały w polskich rękach, zapewniły nam bezpieczeństwo i zyski - mówił Maj.

- Czy wy wiecie, że (premier) Mateusz Morawiecki i pan (szef Orlenu Daniel) Obajtek sprzedali Rafinerię Gdańską Arabii Saudyjskiej i Arabia Saudyjska zapłaciła za to dwa razy mniej pieniędzy niż zapłaciła za piłkarza Ronaldo - mówił Tusk, podkreślając, że była to najnowocześniejsza rafineria w regionie. Jak dodał lider PO, "za kilka miesięcy wypracowanego zysku z tej rafinerii Arabowie właściwie spłacili już to, co zapłacili".

- Lasy Państwowe? Upartyjnione już w stu procentach. Najdroższe drewno, niedostępne drewno, polskie firmy meblarskie padają, polskie lasy jadą do Chin. Najwięcej rżną drzew w historii, a drzewo jest najmniej dostępne w historii. Za to będziecie odpowiadali, bo kto podnosi rękę na polskie lasy, ten podnosi rękę na ojczyznę - powiedział szef PO.

Autor:js/adso//mrz

Źródło: tvn24.pl, PAP