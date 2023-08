Ważne daty najbliższych 67 dni. Tak wygląda kalendarz wyborczy

Za 67 dni Polacy zdecydują o nowym składzie Sejmu i Senatu. Wczoraj Andrzej Duda ogłosił, że głosowanie w wyborach parlamentarnych odbędzie się 15 października. Co powinny do tego czasu zrobić komitety wyborcze? Na co powinni zwrócić uwagę obywatele? Podsumowujemy kalendarz wyborczy.