"Idę do Sejmu, by tworzyć prawdziwie świeckie państwo". Rozmowa z wyborczymi debiutantami

Idę do Sejmu, by tworzyć prawdziwie świeckie państwo. Zależy mi, by nie było religii w szkołach, żeby kler płacił podatki - powiedział Kacper Błaszczyk z Nowej Lewicy. - Chciałbym skupić się na poprawie jakości służby zdrowia - wskazał Maksymilian Gąsiński z Trzeciej Drogi. W programie "Czas decyzji: debiuty" Olga Orzechowska rozmawiała z kandydatami do Sejmu z okręgu łódzkiego, którzy po raz pierwszy startują w wyborach parlamentarnych.

15 października odbędą się wybory do Sejmu i Senatu. W programie "Czas decyzji: debiuty" oddajemy głos tym, którzy do polskiego parlamentu chcą dostać się po raz pierwszy. Prowadzący rozmawiają z nimi na temat tego, które sprawy są dla nich istotne i jak widzą przyszłość Polski.

Sytuacja w służbach

Nad czym chcą się skupić?

W rozmowie z reporterką TVN24 kandydat Nowej Lewicy wskazał, że "idzie do Sejmu po to, by tworzyć prawdziwie świeckie państwo". - Zależy mi na tym, żeby nie było religii w szkołach, żeby kler płacił podatki, tak, jak my wszyscy. Nie może dochodzić do sytuacji, w której ziemia jest rozdawana z dziewięcioprocentową bonifikatą. Dopiero, gdy rozdzielimy Kościół od państwa, będzie można myśleć o przestrzeganiu praw kobiet i osób LGBT - stwierdził Błaszczyk.