Szef PSL: chcemy referendum w sprawie zasad przerywania ciąży

Nasza propozycja to powrót do zasad przerywania ciąży sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku oraz rozpisanie referendum w tej sprawie – powiedział podczas środowej konferencji Władysław Kosiniak-Kamysz. - Kobiety są upokarzane w Polsce dzisiaj. Warto, by głos kobiet wybrzmiał w tej sprawie – stwierdził polityk.

W opinii lidera PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza, przywrócenie tak zwanego kompromisu aborcyjnego, dopuszczającego przerywanie ciąży w trzech przypadkach, to "jedyna ustawa" dotycząca aborcji, która byłaby "do przyjęcia w nowym parlamencie". Poinformował też, że projekt takiej ustawy został już przygotowany.

- Oczywiście w naszym ruchu jest wolność światopoglądowa, ale większość jest za tym, by natychmiast wrócić do tego, co było przed wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego (z 2020 roku - red.). Wtedy nie mieliśmy takich przypadków jak w Nowym Targu – powiedział Kosiniak-Kamysz, nawiązując do śmierci z powodu wstrząsu septycznego 33-letniej kobiety w piątym miesiącu ciąży, do której doszło w maju. Jak przypomniał, ze szpitala w Nowym Targu, w którym doszło do tragedii, zwolniło się później 10 lekarzy.

22 października 2020 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis tzw. ustawy antyaborcyjnej z 1993 r. zezwalający na aborcję m.in., gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, jest niekonstytucyjny.

Szef PSL chce referendum w sprawie aborcji

Polityk wskazał, że do tragedii w Nowym Targu doszło z powodu "braku zarządzania ochroną zdrowia". – Czego bym oczekiwał od Ministerstwa Zdrowia? Tego, by respektowało prawo w Polsce i wykonywało postanowienia prawa. Jeśli w Konstytucji mamy zapisany bezpłatny dostęp do leczenia dla wszystkich, niezależnie od światopoglądu, to rząd ma obowiązek to zapewnić. Powinien wyznaczyć jednostki w każdym województwie, które wszystkie zabiegi będą przeprowadzać. To jest niegodne, to jest zachowanie, które nie daje poczucia bezpieczeństwa – mówił o braku dostępu do bezpiecznej aborcji Kosiniak-Kamysz.

- Stąd nasza propozycja: przywrócić natychmiast ustawę sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego (i) rozpisać referendum w sprawie zasad przerywania ciąży - powiedział.

- Kobiety są upokarzane w Polsce dzisiaj. Warto, by głos kobiet wybrzmiał w tej sprawie – stwierdził polityk. Dodał, że w jego ocenie to, czego najbardziej obecnie brakuje kobietom w Polsce, to właśnie poczucie bezpieczeństwa.

Uszczelnienie granic

Podczas konferencji w Grudziądzu Kosiniak-Kamysz mówił też o konieczności "wzmocnienia polskiego bezpieczeństwa" i szczelności granic. – Ten proceder, który został opisany przez dziennikarzy, dotyczący handlu wizami, handlu polskim bezpieczeństwem, jest oczywiście niedopuszczalny. My mamy plan, wiemy jak uszczelnić granice, wiemy jak doprowadzić do tego, żeby wszystkie reguły w ramach strefy Schengen były przestrzegane – mówił lider PSL.

Pytany o spadek cen na stancjach benzynowych stwierdził, że "Polacy się cieszą". - Ci wszyscy, którzy oceniają to przez pryzmat polityczny, moim zdaniem popełniają błąd. Polacy są zadowoleni, że mają tańsze paliwo. Pytanie, na jak długo będą mieli to tańsze paliwo i czy wszyscy – stwierdził Kosiniak-Kamysz. Wskazał przy tym, że hurtowe ceny paliw, z których korzystają między innymi rolnicy, są często wyższe niż stawki na "zwykłych" stacjach benzynowych.

