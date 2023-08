"Historyczny pojedynek w Piotrkowie". Wołoszański dostał zadanie od Tuska

Bogusław Wołoszański wystartuje w wyborach do Sejmu. Donald Tusk przedstawił go jako "jedynkę" listy Koalicji Obywatelskiej w Piotrkowie Trybunalskim. - Jego zadaniem jest zdekonspirować lidera tej listy, z którą walczymy - Antoniego Macierewicza. Naprawdę nie mogę się doczekać - skomentował Tusk, dodając, że będzie to "wielki historyczny pojedynek".

Później w rozmowie z dziennikarzami zaznaczył, że słowa o "dekonspirowaniu" Macierewicza to żart. Powiedział, że "jest za wcześnie", by mówić o ewentualnej debacie z politykiem PiS . Antoni Macierewicz, choć pochodzi z Warszawy, od 2007 r. startuje do Sejmu z list PiS w okręgu piotrkowskim.

Wołoszański cytuje Churchilla: to jest początek końca

Wcześniej Wołoszański zabrał głos, kiedy Donald Tusk zaprosił go na scenę. - Ogromnie się cieszę, że mogłem znaleźć się w tym gronie. Dotychczas zajmowałem się badaniem i omawianiem polityki, teraz zostałem do niej włączony. Ale jest pomost między tym, co robiłem, a tym, co będę mam nadzieję robił. Słowa Winstona Churchilla, który powiedział kiedyś: "To nie jest początek, to jeszcze nie jest koniec. To jest początek końca". Wiecie państwo, o czym mówię - powiedział.