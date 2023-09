Nowacka o słowach Kaczyńskiego: Kobiety w ciąży w Polsce mogą żyć. Łaskawca się odezwał"

Kobiety mają wspomnienie tego, co się działo w 2020 roku, gdy masowo wychodziły na protesty. Ta polityka potraktowała je wtedy wyjątkowo brutalnie - mówiła w "Jeden na jeden" w TVN24 posłanka Koalicji Obywatelskiej Barbara Nowacka. Dodała, że wtedy nie udało się odwrócić sytuacji kobiet i dziś "część z nich ma lekkie poczucie rozgoryczenia", przez co może nie wierzyć w potrzebę głosowania. Dodała jednak, że słowa Jarosława Kaczyńskiego "wielokrotnie obrażały kobiety" i powinny one pójść głosować.