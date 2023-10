Artyści i sportowcy z apelem do młodych: 15 października idziemy użyć swojego głosu. Dołączysz do nas?

Muzycy, aktorzy, sportowcy, artyści, uważani za głosy młodego pokolenia zjednoczyli siły, żeby wspólnie zachęcić do udziału w najbliższych wyborach. "Masz realny wpływ na to, w jakim kraju żyjesz - wbrew temu, co często słyszysz" - brzmi jedno z haseł akcji Przebudzenie 2023.

Dają koncerty, grają w filmach, jeżdżą na nartach, grają w siatkówkę, rozśmieszają na Instagramie. Teraz wspólnie przekonują młodych do oddania głosu w wyborach w ramach akcji Przebudzenie 2023.

Do wyborów zachęcały również kobiety inicjatywy "Wschód" ze spotem "Cicho już byłyśmy".

Akcja Przebudzenie 2023, zainicjowana przez wspólne siły Fundacji Alter Art (niezależny promotor festiwali i koncertów) i ruchu zachęcającego do zaangażowania się młodych w losy kraju - Olśnienia, zjednoczyła muzyków, aktorów, sportowców i artystów.

"Wierzymy w wolność wyboru, a każde z nas reprezentuje swoje własne, indywidualne wartości. Bez względu na Twoje poglądy, płeć, status społeczny, Polska będzie taka, jaką sobie wymarzysz. Masz realny wpływ na to, w jakim kraju żyjesz - wbrew temu, co często słyszysz. 15 października idziemy użyć swojego głosu. Dołączysz do nas?" - zachęcają do głosowania organizatorzy i ambasadorzy akcji.

Przebudzenie 2023. Spot akcji

"To miejsce jest dla ciebie"

W spocie obok Dawida Podsiadły, Tomasza Ziętka i innych rozpoznawalnych osób usiadły osoby niepubliczne. Ma to podkreślić, że każdy głos w systemie demokratycznym jest równoważny. Wśród młodych ludzi na sali wolne jest jedno miejsce, które ma zachęcić do dołączenia do reszty. "To miejsce jest dla ciebie. Dołączysz do nas?" - słyszy widz.

Swój udział w akcji Przebudzenie 2023 zadeklarowali między innymi aktorzy Marianna Zydek, Maciej Musiałowski, Tomasz Ziętek, Jakub Gierszał, Sandra Drzymalska, Vanessa Aleksander, muzycy Dawid Podsiadło, Szczyl, Bedoes, Atutowy, Taco Hemingway, Kasia Lins, Schafter, Margaret, Natalia Szroeder, Young Leosia, Otsochodzi, sportowcy Jan Błachowicz, Andrzej Wrona, Andrzej Bargiel, artyści Jakub Gliński, Lena Osińska i tworzący treści na Instagramie Włodi444.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:ek/kab