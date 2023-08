Macierewicz próbował na skróty, Sasin wybrał drogę naokoło. Jak politycy PiS wchodzili do siedziby partii

Do nietypowej sytuacji doszło w czwartek przed konferencją prasową, na której Jarosław Kaczyński ogłosił "jedynki" Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Sejmu. Wchodzący do siedziby partii Antoni Macierewicz próbował skrócić sobie drogę do drzwi wejściowych. Misja zakończyła się jednak niepowodzeniem.