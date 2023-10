Applebaum o wyniku wyborów: to jest bardzo ważny krok w dobrym kierunku dla Polski

Anne Applebaum, dziennikarka i pisarka, laureatka Nagrody Pulitzera, mówiła w "Faktach po Faktach" w TVN24, że kiedy podano wstępne wyniki wyborów parlamentarnych, dzwonili i pisali do niej "ludzie z całego świata". - Świat demokratyczny czekał i przyglądał się Polsce, żeby zobaczyć, czy jeszcze jeden kraj idzie w kierunku autokracji - dodała. Oceniła, że wynik wyborów to jest "bardzo ważny krok w dobrym kierunku dla Polski".

Dodała, że gdy pojawiły się pierwsze sondażowe wyniki, to "dzwonili do niej i pisali ludzie z całego świata". - Z Wenezueli, dysydenci z Rosji, ze Stanów Zjednoczonych, z Izraela, (...). I wszyscy tak się cieszyli, bo to jest dla nich też przykład, że możliwe jest wygrać z tą propagandą i z takimi zachowaniami autokrytycznymi - dodała. Stwierdziła, że "to jest bardzo ważny krok w dobrym kierunku dla Polski".

Applebaum: liderzy Europy czekali właśnie na taką Polskę, z którą można rozmawiać

Applebaum mówiła także, że zwycięstwo demokratycznej opozycji "jest oczywiście ważne w kontekście europejskim", ponieważ - jak mówiła - "liderzy Europy czekali właśnie na taką Polskę, z którą można rozmawiać, z którą można mieć normalnie relacje". - (Czekali - red.) nie tylko w Niemczech, ale we Francji, we Włoszech, wszędzie - wyliczała.

Co zdecydowało o wyniku wyborów? "Mobilizacja, frekwencja, gniew"

Anne Applebaum mówiła także o tym, co według niej wpłynęło na wyborcze rozstrzygnięcie. Wymieniała tu "mobilizację, frekwencję, gniew ludzi przeciwko korupcji władzy, arogancji władzy". Dodała, że efekt miało też to, że zagłosowali młodzi ludzie - "że zrozumieli, że ich przyszłość jednak jest ważna", a właśnie rząd ma wpływ na tę przyszłość.

Applebaum wskazywała też na podobieństwa między tymi wyborami a tymi z 1989 roku. Mówiła, że następnego dnia na twarzy były "te same uśmiechy". - No bo ludzie chyba nie spodziewali, że jednak wygra koalicja demokratyczna. I tak samo było w 1989 roku. Dodała, że podobieństwem było również poczucie, że "my to zrobiliśmy, my razem wszyscy głosowaliśmy, bo chcemy zmiany" - mówiła dziennikarka i pisarka.