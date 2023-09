Anna Lewandowska zachęca do głosowania w wyborach. "Apeluję szczególnie do kobiet"

Anna Lewandowska zachęca do zagłosowania w nadchodzących wyborach parlamentarnych. - Głosujmy nie dlatego, że musimy, ale dlatego, że możemy. To wielki przywilej - apelowała w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

Anna Lewandowska opublikowała nagranie na Instagramie. - Kampania wyborcza będzie na pewno dominującym tematem we wszystkich mediach. Usłyszymy mnóstwo i pewnie często nierealnych obietnic. Będziemy świadkami prania przeróżnych brudów, ataków i propagandy. Będziemy mieć serdecznie dość polityki - powiedziała. Zaapelowała: - Chcę was przede wszystkim prosić o jedno - nie dajcie się zniechęcić, nie poddajcie się w tym.

Dodała, że możliwość głosowania to "wielki przywilej". - Głosujmy nie dlatego, że musimy, ale dlatego, że możemy. Głosujcie zgodnie przede wszystkim z własnym sumieniem, nie wsłuchując się w obietnice, ale w swoje wartości i przekonania. Rozliczajmy polityków za to, co zrobili, a nie za to, co obiecują - mówiła Lewandowska.