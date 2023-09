Trela: trzeba przestrzec, że Konfederacja jest zblatowana z Kaczyńskim

Z Konfederacją jest tak, że ma bardzo ładne opakowanie, mówi krótkimi komunikatami. Kiedy zaczniemy rozmawiać i pytać Konfederację o to, co rzeczywiście chcą zrobić, jak chcą to przeprowadzić, to tam już jest pustosłowie - oceniła w "Kropce nad i" posłanka Koalicji Obywatelskiej Aleksandra Gajewska. Wiceprzewodniczący klubu Lewicy Tomasz Trela mówił, że Konfederacja jest "dogadana z Jarosławem Kaczyńskim". - Ta kampania jest też o tym, żeby przestrzec obywateli, że jak głosujesz na Prawo i Sprawiedliwość w podświadomości też głosujesz na Konfederację i odwrotnie - dodał.

Politycy odnieśli się w czwartek w "Kropce nad i" w TVN24 do wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach, który orzekł, że słowa posłanki Magdaleny Biejat o "brunatnej Konfederacji" nie są kłamliwe. "Przedstawiciele Konfederacji w swoich wystąpieniach publicznych i działalności internetowej prezentowali treści, które mogą nosić znamiona antysemityzmu" - stwierdzono w orzeczeniu. Posłanka Partii Razem została pozwana w trybie wyborczym przez kandydata Konfederacji Grzegorza Płaczka, który poczuł się dotknięty słowami o "brunatnej Konfederacji" i stwierdzeniem, że działacze z jego partii opowiadają się za bezkarnym biciem dzieci.

- Konfederacja jest brunatna i całe szczęście, że oficjalnie potwierdza to już wyrok sądu. I ja mam ogromną nadzieję, że wyrok wyborców będzie bardzo podobny - powiedziała posłanka KO Aleksandra Gajewska.

W najnowszym sondażu partyjnym Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24 Konfederacja znalazła się na trzecim miejscu z poparciem na poziomie 9 procent.

- Z Konfederacją jest tak, że ma bardzo ładne opakowanie, mówi krótkimi komunikatami, dwudziestosekundowymi spotami w atrakcyjnej obudowie takiej zapewnionej, jeżeli chodzi o marketing, komunikację na wysokim poziomie, ale nie ma za tym treści, nie ma za tym konkretów. I kiedy zaczniemy rozmawiać i pytać Konfederację o to, co rzeczywiście chcą zrobić, jak chcą to przeprowadzić, jak ma to etapami wyglądać, to tam już jest pustosłowie, nie ma nic konkretnego - oceniła Gajewska.

Dodała, że "w wielu badaniach, które są prowadzone, na przykład jeżeli chodzi o kwestie praw kobiet, to jest tak, że ludzie są absolutnie nieświadomi tego, że Konfederacja niesie za sobą zakaz rozwodów, więzienie za aborcję, pochwałę dla przemocy i wiele, wiele innych rzeczy". - Dopiero kiedy zderzamy ich z tymi informacjami, to zaczynają weryfikować prawdę, która dotyczy Konfederacji- mówiła posłanka. - To jest coś, co trzeba cały czas podkreślać, trzeba mówić, obnażać, właśnie procesować się, wygrywać procesy i udowadniać, jaki płaszczyk brunatny Konfederacja nosi i co nam zgotuje, jeśli wygra - dodała.

Trela: Konfederacja jest zblatowana z Kaczyńskim

- W tym procesie przeciwko Magdalenie Biejat, bo to ona wypowiedziała te słowa, sami Konfederaci się wkopali, bo oni sami oskarżyli posłankę Biejat i sami dowiedzieli się, jacy są naprawdę, bo niezawisły sąd orzekł bardzo szybko i cała opinia publiczna się dowiedziała - powiedział wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego Lewicy Tomasz Trela.

Pytany o ewentualną koalicję z Konfederacją, powiedział, że "stanowisko Lewicy jest jednoznaczne: żadnej koalicji z Konfederacją, ani człowiekiem z Konfederacji".

- Natomiast trzeba przestrzec wszystkich, że Konfederacja jest dogadana albo tak młodzieńczym językiem można powiedzieć zblatowana z Jarosławem Kaczyńskim - mówił. Dodał, że "jeżeli my dopuścimy do tego, żeby Kaczyński mógł stworzyć rząd z (Sławomirem Mentzenem - red.), to ten Mentzen będzie dwa razy groźniejszy niż Ziobro i Bielan razem wzięci".

- Więc ta kampania jest też o tym, żeby przestrzec obywateli, że jak głosujesz na Prawo i Sprawiedliwość w podświadomości też głosujesz na Konfederację i odwrotnie - ocenił.

