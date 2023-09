Afera wizowa. "To będzie materiał na wiele głośnych spraw sądowych w przyszłości"

Mamy do czynienia z potężną aferą, która będzie wymagała bardzo dokładnego wyjaśnienia - tak o aferze wizowej mówił w "Kampanii #BezKitu" w TVN24 Andrzej Domański z komitetu wyborczego Koalicji Obywatelskiej. Stwierdził, że w "tej chwili PiS próbuje wyczyścić sprawę, wygumkować ją z kontrolowanych przez siebie mediów, ale to się nie uda". Dariusz Standerski z komitetu wyborczego Nowej Lewicy stwierdził, że "w tym przypadku dochodzi do naruszenia tylu artykułów Kodeksu karnego, że to będzie materiał na wiele głośnych spraw sądowych w przyszłości".

Gośćmi programu byli Andrzej Domański z komitetu wyborczego Koalicji Obywatelskiej oraz Dariusz Standerski z komitetu wyborczego Nowej Lewicy. W pierwszej części rozmawiali o aferze wizowej. Chodzi o nieprawidłowości przy składaniu wniosków o wydawanie wiz. Śledztwo w tej sprawie prowadzą Prokuratura Krajowa i Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Domański: mamy do czynienia z potężną aferą

- Widzimy wyraźnie, że w Ministerstwie Spraw Zagranicznych funkcjonowała grupa, która najwyraźniej, jak donoszą media, czerpała poważne korzyści finansowe z tytułu sprzedaży wiz, sprzedaży de facto możliwości wjazdu do naszego kraju dla osób, które takiej możliwości wjazdu nie powinny takiej możliwości otrzymać - powiedział Domański.

- PiS oczywiście bardzo dużo mówi o obronie naszej granicy, o tym płocie, który został na niej postawiony, a tymczasem drugim kanałem najwyraźniej wpuszczane są osoby do Polski, co gorsza, do całej strefy Schengen i później dalej chociażby do Stanów Zjednoczonych, które tej granicy tak łatwo przekroczyć nie powinny - kontynuował.

Zdaniem Domańskiego "mamy do czynienia z potężną aferą, która będzie wymagała bardzo dokładnego wyjaśnienia".

- W mojej ocenie minister powinien absolutnie podać się do dymisji. Widać wyraźnie, że nadzór nad tym, co działo się w Ministerstwie Spraw Zagranicznych nie był dostateczny, że dochodziło do łamania prawa - powiedział przedstawiciel KO.

Stwierdził, że w "tej chwili PiS próbuje wyczyścić sprawę, wygumkować ją z kontrolowanych przez siebie mediów, ale to się nie uda". - Po 15 października dokładnie prześwietlimy każdy element tej potężnej afery, a winni zostaną pociągnięci do odpowiedzialności - podkreślił

Standerski: to będzie materiał na wiele głośnych spraw sądowych w przyszłości

Głos w sprawie zabrał także Dariusz Standerski. - Minister Rau zaczął nieumiejętnie się tłumaczyć zapewne dlatego, że - jak dowiadujemy się dzisiaj z mediów - Edgar K. przyznał się do winy i zaczął sypać - powiedział. Wirtualna Polska informowała najpierw, że 25-letni Edgar K., współpracownik byłego wiceministra spraw zagranicznych Piotra Wawrzyka, który miał pomagać w sprzedaży polskich wiz obywatelom Indii, usłyszał w kwietniu zarzuty płatnej protekcji i został aresztowany. Później media informowały, że Edgar K. wyszedł z aresztu po wpłacie poręczenia majątkowego. Dziennikarze "Gazety Wyborczej" Wojciech Czuchnowski i Paweł Wroński podali, powołując się na swoje źródło informacji, że K. "ma nagrania rozmów z co najmniej dwoma wysokiej rangi urzędnikami rządu PiS".

- Skoro zaczął sypać, to pewnie popłoch, który był w ministerstwach w ciągu ostatnich kilku dni dalej narasta i (rządzący - red.) zaczynają plątać się w zeznaniach, mówić o jakiejś wiedzy sprzed roku, sprzed pół roku - kontynuował Standerski.

- Edgar K. został zatrzymany, aresztowany w kwietniu. Minister Wawrzyk dalej był ministrem. Minister Wawrzyk przestał być ministrem (wiceministrem - red.) chwilę przed ujawnieniem całej afery, czyli ta zorganizowana grupa o charakterze, o pewnych znamionach grupy przestępczej zaczyna się sypać, ponieważ główny ich świadek zaczął mówić - mówił dalej gość TVN24.

Również Dariusz Standerski mówił, że sprawą "powinna zająć się niezależna prokuratura, ponieważ, jak w wielu przypadkach, widzieliśmy łamanie prawa przez rządzących".

- Składaliśmy jako klub Lewicy kilkadziesiąt zawiadomień do prokuratury, najczęściej z artykułu 231 (Kodeksu karnego - red.), czyli przestępstwa urzędniczego. Natomiast w tym przypadku dochodzi do naruszenia tylu artykułów Kodeksu karnego, że to będzie materiał na wiele głośnych spraw sądowych w przyszłości - powiedział przedstawiciel Nowej Lewicy.

"Polski Ład to tylko jeden z elementów wojny, jaką PiS wypowiedział polskim przedsiębiorcom"

W drugiej części programu goście rozmawiali o Polskim Ładzie. - System podatkowy powinien być prosty, czytelny. Podatki powinny tworzyć bodźce do tego, aby Polakom opłacało się pracować. Polski Ład był tego systemu absolutnym zaprzeczeniem. Wprowadził olbrzymią niestabilność w system podatkowy w Polsce, wprowadził olbrzymią niestabilność dla przedsiębiorców. Przedsiębiorcy nie mogli uzyskać wiążących interpretacji podatkowych, nie mogli uzyskać informacji na infolinii - powiedział Andrzej Domański. Jednocześnie stwierdził, że do samego końca "uderzenie Polskiego Ładu w polską przedsiębiorczość było potężne".

- Oczywiście, że polscy przedsiębiorcy cały czas narzekają na konsekwencje Polskiego Ładu. Powiedzmy to wyraźnie - Polski Ład to tylko jeden z elementów wojny, jaką PiS wypowiedział polskim przedsiębiorcom. Bo przecież tutaj mamy znacznie więcej przykładów - chociażby propozycje zmian w ordynacji podatkowej, rosnąca inwigilacja, którą proponowano na pewnym etapie, (...), rosnące koszty interpretacji podatkowej - wyliczał.

Zdaniem Dariusza Standerskiego "Polski Ład był takim ukoronowaniem chaosu w prawie podatkowym za czasów Prawa i Sprawiedliwości". - Ponieważ przez ostatnie lata prawo podatkowe w Polsce zmieniało się średnio co dwa tygodnie. Średnio jedna zmiana, jedna ustawa (była - red.) uchwalana przez Sejm dotycząca podatków co 14 dni. I ta karuzela musiała spowodować ogromny chaos - mówił przedstawiciel Nowej Lewicy.

