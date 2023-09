Szłapka o 100 konkretach KO: to jest zupełna zmiana filozofii państwa

Był pytany, czy jako lider najbardziej liberalnej części KO jest "trawiony wątpliwościami" patrząc na przedstawiony przez Donalda Tuska w sobotę program 100 konkretów na 100 dni rządzenia . - Są rzeczy, które mi się bardziej podobają, są rzeczy, które ja bym jeszcze pewnie wyostrzył. Ale generalnie to jest zupełna zmiana filozofii państwa. To jest stawianie na pracę, na przedsiębiorczość, na ułatwienie, ale jednocześnie pamiętanie o tym, że w Polsce są osoby, które potrzebują pomocy, czyli wsparcie słabszych - odpowiedział.

Dodał, że są tam "rzeczy z punktu widzenia liberałów niezwykle ważne". - To jest stawianie na dobre usługi publiczne, czyli transport publiczny, edukację, ochronę zdrowia. Poza tym to są kwestie, które dobrze mówią o przyszłości: czystość powietrza, wody, energetyki. To jest dobrze skonstruowany program 100 konkretów, na którym Polacy naprawdę zarobią - przekonywał.

Szłapka: Trzaskowski jest naturalnym kandydatem na prezydenta

- Rafał Trzaskowski jest też prezydentem Warszawy, największego miasta w Polsce i on będzie naprawdę widoczny w tej kampanii. W tym tygodniu już będzie na kolejnym wiecu - zapowiedział. - Rafał Trzaskowski, (to) zdecydowane myślenie i pokazywanie o tym, że dla nas ważna jest przyszłość. Donald Tusk ma wygrać te wybory razem z całą Koalicją Obywatelską i już zaproponował plan na pierwsze 100 dni: konkretne rozwiązania, które my wprowadzimy do końca tego roku - mówił Szłapka.