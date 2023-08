Roman Giertych wystartuje do Senatu. Szymon Hołownia: zgłosiłem go jako kandydata niezależnego

Lider Polski 2050 Szymon Hołownia oświadczył. że Roman Giertych będzie zgłoszony przez Polskę 2050 jako kandydat do Senatu. - Został zgłoszony i przeze mnie, i przez Michała Kobosko (wiceprzewodniczący partii - red.) jako kandydat do Senatu, na takiej samej zasadzie, na jakiej z paktem senackim relacje będą mieli Adam Bodnar , Wadim Tyszkiewicz, Krzysztof Kwiatkowski czy inni kandydaci, którzy będą jako niezależni startowali w swoich okręgach, a pakt senacki nie będzie wystawiał przeciwko nim żądnych kontrkandydatów - przekazał.

Hołownia: Giertycha interesuje bardzo konkretny okręg

Dopytywany, o jaki okręg chodzi, Hołownia poinformował, że Giertych jest zainteresowany "okręgiem podpoznańskim". - My nie zgłaszaliśmy z konkretnego okręgu. My mówiliśmy, że jeżeli będzie trzeba, możemy zaproponować któryś ze swoich okręgów, jeżeli miałoby to "odbarczyć" sytuację po to, żeby ta układanka się poprzesuwała. Identycznie zrobiłem z Adamem Bodnarem. Zaproponowałem, ponieważ był pat w Warszawie a nie pakt, że jeden z naszych okręgów może posłużyć jako rodzaj takiej stabilizacji, że ktoś się tu przesunie, gdzieś tutaj się to wszystko poukłada. I rzeczywiście po tym obrocie, po 12 godzinach, sytuacja się wyklarowała, i od tej strony jesteśmy umówieni - powiedział lider Polski 2050.