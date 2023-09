Ziobro poparł Bąkiewicza. Padły pytania o nakaz wszczęcia śledztw wobec kandydata Suwerennej Polski

Minister sprawiedliwości, lider Suwerennej Polski Zbigniew Ziobro udzielił w poniedziałek w Radomiu poparcia Robertowi Bąkiewiczowie, który z ramienia tej partii startuje w wyborach. Szef MSZ i prokurator generalny był również pytany o decyzję sądu, nakazującą prokuraturze wszcząć postępowania przeciwko Bąkiewiczowi. - W sądach zasiadają różni Gąciarkowie i inni działacze polityczni. Prokuratura podchodzi w związku z tym do tych decyzji sądów w taki sposób, jak one na to zasługują - odparł Ziobro.

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro wystąpił w poniedziałek na wspólnej konferencji z Robertem Bąkiewiczem, politykiem Suwerennej Polski i kandydatem do Sejmu z okręgu radomskiego, byłym prezesem Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, związanym ze skrajnie prawicowymi narodowcami.

- Warto to nazwisko zapamiętać. Myślę, że wszyscy państwo je doskonale znacie. Pan Bąkiewicz jest człowiekiem bardzo zaangażowanym, jest zawsze blisko ludzi i blisko polskich spraw. Bliskie są mu też wartości chrześcijańskie, ma odwagę formułować postulaty i bronić wartości, które dzisiaj są powszechnie wyszydzane, obrażane i są przedmiotem agresji ze strony środowisk lewicowych - mówił Ziobro, szef Suwerennej Polski.

Przekonywał, że Bąkiewicz "na pewno będzie bardzo sprawnym, bardzo zaangażowanym, bardzo pracowitym posłem".

Bąkiewicz z kolei dziękował Ziobrze za udzielone poparcie. - Panie ministrze, chciałem bardzo podziękować za te słowa uznania - powiedział.

Wyraził nadzieję, że jako poseł będzie "realizował cele, które mu przyświecają". - Cele suwerennego państwa polskiego, państwa bezpiecznego i wiernego tradycjom - dodał. Ocenił, że wśród mieszkańców w okręgu radomskim, "taka potrzeba (...) jest wyrażana".

Co ze śledztwami wobec Bąkiewicza? Ziobro: prokuratura podchodzi do tych decyzji sądów w taki sposób, jak na to zasługują

Reporter TVN24 Artur Molęda zapytał ministra o lipcowe postanowienie Sądu Rejonowego w Warszawie w sprawie Bąkiewicza. Jak informowała w sierpniu "Rzeczpospolita", sąd nakazał wtedy prokuraturze wszczęcie dwóch postępowań przeciwko Bąkiewiczowi. Jedno miało ma dotyczyć nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, a drugie propagowania faszyzmu. Molęda pytał, czy prokuratura rozpoczęła już działania.

- Pana pytanie jest obliczone na wywoływanie sensacji. Natomiast w sądach zasiadają różni Gąciarkowie i inni działacze polityczni. Prokuratura podchodzi w związku z tym do tych decyzji sądów w taki sposób, jak one na to zasługują - odpowiedział Ziobro.

Na pytanie, co to oznacza, prokurator generalny i szef MS nie odpowiedział.

Robert Bąkiewicz startuje do Sejmu

Bąkiewicz startuje z ostatniego miejsca listy PiS w okręgu radomskim. Jego kandydaturę wysunęła Suwerenna Polska. Bąkiewicz to były prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Jest znany jako lider skrajnej prawicy, głoszący nacjonalistyczne, homofobiczne, antysemickie i antydemokratyczne poglądy.

