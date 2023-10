Wybory 2023. Szymon Hołownia: 15 października skończyły się kłótnie i rozdawnictwo, a zaczęła współpraca

Dziękujemy wam, że tak wiele osób zaufało dzisiaj nowemu pomysłowi, inicjatywie, bez której demokracja by nie zwyciężyła. Bez Trzeciej Drogi nie byłoby tego zwycięstwa - mówił prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz po ogłoszeniu pierwszych sondażowych wyników wyborów parlamentarnych. Z sondażu exit poll pracowni Ipsos wynika, że na 248 mandatów w Sejmie ma szansę demokratyczna opozycja. Przewodniczący Polski 2050 Szymon Hołownia mówił, iż chyba może zaryzykować, "żeby powiedzieć, że 15 października skończyły się kłótnie i rozdawnictwo, a zaczęła się współpraca i inwestycje w naszą przyszłość".

Z badania exit poll wynika, że Prawo i Sprawiedliwość może liczyć na 200 mandatów, a Koalicja Obywatelska na 163. Do Sejmu wchodzą także: Trzecia Droga - 55 mandatów, Lewica - 30 mandatów i Konfederacja - 12 mandatów. Według Ipsos, frekwencja w wyborach wyniosła 72,9 procent.

Komentując te wyniki sondażu exit poll, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że "to jest głos na to, żeby nasze hasło, z którym szliśmy do wyborów: "Dość kłótni, do przodu" wreszcie zostało zrealizowane".

- To jest nasze zobowiązanie, to jest nasze przyrzeczenie - dodał.

- Dziękujemy wam, że tak wiele osób zaufało dzisiaj nowemu pomysłowi, inicjatywie, bez której demokracja by nie zwyciężyła. Bez Trzeciej Drogi nie byłoby tego zwycięstwa. Od początku to mówiliśmy. Na początku nie wszyscy wierzyli - mówił Kosiniak-Kamysz.

Kosiniak-Kamysz: dziękujemy, że tak wiele osób zaufało nowemu pomysłowi TVN24

- Mogę chyba już dziś zaryzykować, mimo że nie mamy jeszcze oficjalnych wyników, na nie cierpliwie poczekamy, żeby powiedzieć, że 15 października skończyły się kłótnie i rozdawnictwo, a zaczęła się współpraca i inwestycje w naszą przyszłość - powiedział lider Polski 2050 Szymon Hołownia.

Kosiniak-Kamysz: zaczyna się lepsza droga i wspólna droga dla całej Polski

Kosiniak-Kamysz podkreślał, że "dzisiaj się Trzecia Droga zaczyna, zaczyna się lepsza droga i wspólna droga dla całej Polski".

- Chcemy bardzo wyraźnie powtórzyć to, co mówiliśmy w całej kampanii: zakończyły się wybory i każdy wyborca, i każdy obywatel od jutra będzie tak samo zaopiekowany, tak samo ważny i o wszystkich będziemy dbać. To jest nasza obietnica, to jest nasze przyrzeczenie - mówił.

- Odbudujemy wspólnotę, uczynimy Polskę najsilniejszym państwem w Europie, ściągniemy środki z Unii Europejskiej, zbudujemy siłę polskiej gospodarki, bierzemy odpowiedzialność za Polskę - zapowiedział.

Hołownia podkreślił, że "Trzecia Droga chciała i wiele na to wskazuje, że będzie kotwicą demokracji przez następne lata w Polsce".

Podziękował działaczom Trzeciej Drogi. - To są setki tysięcy ludzi, którzy przez ostatnie tygodnie zdzierali buty i gardła, chodzili od domu do domu, od człowieka do człowieka - zaznaczył.

Reakcje w sztabie Trzeciej Drogi po ogłoszeniu sondażowych wyników Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

