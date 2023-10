Szymon Hołownia: od jutra zaczną się rozmowy i konsultacje

Hołownia: od jutra rozmowy

- Natomiast ja też myślę, że mamy do zrobienia sporo w Sejmie, w parlamencie. Parlament trzeba odświeżyć, zdezynfekować. Nie wiem, być może będziemy rozmawiać o tym. Wydaje mi się, że my rzadko zwracamy uwagę - koncentrując się na rządzie - na kryzys, który objął parlament. Parlament jest dysfunkcjonalny w tej chwili. On nie służy obywatelom. On jest fikcją parlamentu. Musimy to zmienić - mówił dalej.