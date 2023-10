"PiS rozbił serce polskiej armii". Liderzy Trzeciej Drogi o zmianach w wojsku i własnych propozycjach wyborczych

Na pięć dni przed wyborami liderzy Trzeciej Drogi Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia mówili w przedwyborczym cyklu rozmów "Faktów" TVN o propozycjach swojego ugrupowania, komentowali także aktualne wydarzenia w kraju, w tym nagłe zmiany w polskiej armii.

Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia (Trzecia Droga, PSL-Polska 2050) byli gośćmi nowego cyklu rozmów w tygodniu przedwyborczym w "Faktach" TVN. W programie rozmawiali o odejściu szefa Sztabu Generalnego generała Rajmunda Andrzejczaka oraz dowódcy operacyjnego rodzajów sił zbrojnych generała Tomasza Piotrowskiego.

Hołownia: okazało się, że jeden mundur idzie w jedną stronę, drugi w drugą

Hołownia skomentował, że "to przejmujące, dramatyczne wotum nieufności". - Pamiętajmy, że jesteśmy w sytuacji, w której mamy wojnę za wschodnią granicą, w której właśnie wybuchła kolejna wojna. Świat się pali na Bliskim Wschodzie i przykład Izraela pokazuje nam, że pęknięcia wewnętrzne prowokują agresję zewnętrzną. PiS, jak się okazuje, rozbił serce polskiej armii - ocenił.

Jak mówił, "do tej pory było (hasło - red.) 'murem za polskim mundurem', a teraz się okazało, że jeden mundur idzie w jedną stronę, drugi w drugą, że są generałowie Błaszczaka i generałowie Dudy i że oni są nawzajem skłóceni ludzie". - Jak można było doprowadzić do tego siły zbrojne? - pytał.

- Mówimy, że dzisiaj jest potrzeba spokoju, należy rozdzielić partie od munduru, należy rozdzielić to naprawdę kategorycznie. Jak oni śmią mówić takie rzeczy, że nie będzie wykorzystywania wojska do partii, po tym jak w Uniejowie na tle żołnierzy Kaczyński lał swój jad na Tuska i na tych wszystkich, którzy nie są z jego frakcji? - dopytywał.

Zaznaczał, że "ktoś, kto nosi na czapce, na furażerce orzełka, symbol Rzeczypospolitej, ma być wolny od jakichkolwiek partyjnych wpływów i nacisków". - My to żołnierzom zapewnimy - powiedział.

Kosiniak-Kamysz: to już kłótnia w rodzinie

Kosiniak-Kamysz postulował, by "zdymisjonować cały rząd". - Zdymisjonujemy my, naród, wszyscy obywatele. Możemy to zrobić tylko w dniu wyborów, dlatego Trzecia Droga albo trzecia kadencja PiS-u. Wybór jest prosty. Trzecia Droga to jest dymisja Błaszczaka i całej tej ferajny z Nowogrodzkiej - oświadczył.

Zachęcał, mówiąc że "dzisiaj trzeba stanąć za polskim mundurem". - Tak, murem za polskim mundurem, to dzisiaj trzeba powiedzieć - twierdził.

Szef ludowców, oskarżył rządzących, że "zrobili z munduru polskiego żołnierza scenografię, tło swoich wszystkich konferencji". - Oni każdego dnia wykorzystują mundur do tego, żeby urządzać swoje partyjne pikniki, a nie do tego, żeby żołnierze ćwiczyli na poligonie - powiedział.

- Upokarzają żołnierza, upokarzają mundur, upokarzają historię oręża polskiego. Nie ma na to zgody, żołnierze mają dość, oficerowie mają dość, funkcjonariusze policji mają dość, bo to nie dotyczy tylko wojska, to dotyczy funkcjonariuszy policji, straży pożarnej, straży granicznej - zauważył.

Kosiniak-Kamysz zwrócił uwagę, że odeszli "generałowie i szefowie, najważniejsi wojskowi w Polsce mianowani przez prezydenta Dudę". - To już było za tych rządów. Tu już się nie da powiedzieć, że to są jacyś nominaci poprzedniej ekipy. To jest bardzo ważne, bo to jest już kłótnia w rodzinie - podkreślił.

Przekonać nieprzekonanych. Kosiniak-Kamysz: szanowni państwo, możecie zmienić historię

W dalszej części rozmowy liderzy Trzeciej Drogi rozmawiali o ich propozycjach dla wyborców, w tym o "12 gwarancjach Trzeciej Drogi", gdzie zawarty jest punkt "Kobiety, do przodu!". - To znaczy, że sprawy kobiet mają być na pierwszym miejscu. Przede wszystkim przywrócić bezpieczeństwo kobietom. Dzisiaj nie ma dostępności do ginekologa na wsi, nie ma ginekologa w gminie, nie ma ginekologa w powiecie - tłumaczył Kosiniak-Kamysz.

Hołownia dodawał, że w tym punkcie zawiera się także "ochrona aktywna i skuteczna kobiet przed przemocą". - Mamy na ten temat konkretne pomysły legislacyjne: skuteczne ściganie alimenciarzy, doprowadzenie do tego, żeby nie było już hańbiącej luki płacowej między wynagrodzeniami kobiet i wynagrodzeniami mężczyzn. Dostępność do antykoncepcji, in vitro refundowane dla wszystkich - wymieniał.

Liderzy pytani byli, jak chcą przekonać nieprzekonanych wyborców. - Wiele osób nie wierzy, że ich głos ma jakieś znaczenie. Szanowni państwo, możecie zmienić historię, możecie przywrócić zasady, możecie przywrócić wrażliwość, sprawiedliwość, trójpodział władz, sprawiedliwość, przyzwoitość, uczciwość, gospodarkę na pierwsze miejsce - oświadczył Kosiniak-Kamysz.

