Sondaż: większość badanych uważa, że małżeństwo Morawieckich powinno ujawnić swój cały majątek

To nie jest żadna debata, to są orędzia prowadzących promujących politykę obecnego rządu i krytykujących poprzedni rząd, przerywane przez 60-sekundowe oświadczenia polityków - stwierdził redaktor naczelny Onetu Bartosz Węglarczyk, odnosząc się do sposobu prowadzenia debaty w telewizji rządowej i treści zadawanych pytań. "Te pytania ośmieszają TVP. To telewizja publiczna jest największym przegranym tej debaty" - ocenił dziennikarz Wirtualnej Polski Szymon Jadczak. "Pytania wprost są wzięte z playbooka narracyjnego Prawa i Sprawiedliwości" - napisał z kolei Michał Szułdrzyński z "Rzeczpospolitej".