Jarosław Kaczyński: Czy będziemy rządzić? Jeszcze nie wiemy. Musimy mieć nadzieję

To jest naprawdę wielki sukces naszej formacji i naszego projektu dla Polski - mówił po ogłoszeniu sondażowych wyników exit poll Jarosław Kaczyński, prezes PiS.- Ale oczywiście przed nami jeszcze stoi pytanie o to, czy ten sukces będzie można zmienić w kolejną kadencję naszej władzy i tego jeszcze w tej chwili nie wiemy - dodał.

Według sondażu exit poll przeprowadzonego przez Ipsos, na 248 mandatów w Sejmie ma szansę demokratyczna opozycja. Z badania wynika, że Prawo i Sprawiedliwość może liczyć na 200 mandatów, a Koalicja Obywatelska na 163. Do Sejmu wchodzą także Trzecia Droga, Lewica i Konfederacja. Według Ipsos frekwencja w wyborach wyniosła 72,9 procent.

Jarosław Kaczyński, przemawiając podczas wieczoru wyborczego w sztabie PiS, mówił, że "mamy pierwsze wyniki badań". - One nam dają czwarte zwycięstwo w dziejach naszej partii. Czwarte zwycięstwo w wyborach parlamentarnych i trzecie po kolei - powiedział prezes PiS.

Kaczyński: pytanie, czy ten sukces będzie można zmienić w kolejną kadencję

Jak ocenił, "to jest naprawdę wielki sukces (…) naszej formacji i naszego projektu dla Polski". - Ale oczywiście przed nami jeszcze stoi pytanie o to, czy ten sukces będzie można zmienić w kolejną kadencję naszej władzy i tego jeszcze w tej chwili nie wiemy. Ale musimy mieć nadzieję i musimy także wiedzieć, że niezależnie od tego, czy będziemy przy władzy, czy będziemy w opozycji, to ten projekt będziemy na różne sposoby realizować - dodał.

- Nie pozwolimy na to, żeby Polska utraciła to, co jest najcenniejsze w dziejach naszego narodu, najcenniejsze ze względu na jego doświadczenia, to znaczy niepodległość, prawo do decydowania o własnym losie. To na pewno będziemy mogli zrobić i z całą pewnością to zrobimy - powiedział Kaczyński.

Kaczyński: przed nami jeszcze dni walki, dni różnego rodzaju napięć

- Ale oczywiście uczynimy także wszystko, co jest możliwe, by mimo wszystko nasz program - mimo tej koalicji, która jest przeciw nam - był dalej zrealizowany - mówił dalej prezes PiS. Jego zdaniem "to nie jest w tej chwili droga zamknięta".

- Pamiętajcie o tym, że przed nami jeszcze dni walki, dni różnego rodzaju napięć - mówił. - Ale finał, ten finał w postaci kontynuacji naszego programu, kontynuacji tego wszystkiego, co uczyniliśmy dla Polski - a naprawdę uczyniliśmy bardzo wiele - ten finał będzie ostatecznie naszym, ale przede wszystkim Polski, zwycięstwem - przekonywał.

- Niezależnie od tego, jak to ostatecznie będzie, jaki będzie ostateczny rozkład głosów, bo tego tak naprawdę jeszcze w tej chwili nie wiemy, to uczynimy wszystko i - powtarzam to, co państwo tak chętnie powtarzacie - zwyciężymy - dodał Kaczyński.

Autor:akr/adso