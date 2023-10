Błaszczak mówił o "ośmiogwiazdkowych" generałach. Jeden z nich został wybrany do Senatu

Jeden z dwóch emerytowanych generałów startujących w wyborach z list opozycyjnego paktu senackiego zasiądzie w parlamencie nowej kadencji. To generał broni Mirosław Różański. Generał brygady pilot Jan Rajchel przegrał rywalizację z kandydatem PiS-u. W ostatnim czasie szef MON Mariusz Błaszczak mówił o nich tak: "Można ich nazwać ośmiogwiazdkowymi generałami. Tak, rzeczywiście wulgarne słowo, które jest zamieniane w gwiazdki, do nich pasuje".

Państwowa Komicja Wyborcza opublikowała we wtorek rano wyniki wyborów do Sejmu i Senatu. Opozycyjny pakt senacki będzie miał w nowej kadencji parlamentu 66 senatorów. Prawo i Sprawiedliwość w izbie wyższej zdobyło 34 mandaty.

Generał Mirosław Różański z mandatem senatora

Błaszczak o "ośmiogwiazdkowych" generałach. Rajchel: to powód do dumy

- Dopóki rządzi PiS, zapewniam, że będziemy modernizować Wojsko Polskie. Oprzemy się atakom ze strony tych ośmiogwiazdkowych generałów - mówił Błaszczak. Jak dodał "oni przystąpili do tych, którzy likwidowali Wojsko Polskie". - Czy oni mają odrobinę honoru? Przystąpili politycznie do grupy, która likwidowała Wojsko Polskie. Jest przynajmniej dwóch kandydatów, generałów rezerwy, którzy kandydują do Senatu z Paktu Senackiego - tam jest PO, PSL, Hołownia. Jedna, ta sama grupa - powiedział.

"Osiem gwiazdek to powód do dumy w obecnych czasach" - napisał na platformie X generał Rajchel. Do ministra obrony zwrócił się z pytaniem, czy "zastanawiał się, dlaczego generałowie odeszli z wojska". "Może jakiś kurs strategiczno-obronny by Pan skończył? Służba w Wojsku Polskim to honor i zaszczyt, ale służba pod takim kierownictwem (PiS) to po prostu wstyd" - dodał Rajchel.