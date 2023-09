SN: mężowie zaufania i obserwatorzy społeczni mogą być przy pracach komisji wyborczej przed dniem głosowania

Mąż zaufania, ale także obserwator społeczny mają prawo być obecni podczas wszystkich czynności komisji wyborczej i referendalnej, do której zostali wyznaczeni, w tym również przed dniem głosowania - wynika z czwartkowego orzeczenia Sądu Najwyższego. Kilka dni temu obserwatorzy społeczni nie zostali wpuszczeni na posiedzenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Szczecinie. Niedługo później na stronie PKW ukazały się wyjaśnienia, ale społecznicy złożyli w tej sprawie skargę do Sądu Najwyższego.

Procedury "powinny być maksymalnie transparentne"

SN: mężowie zaufania i obserwatorzy społeczni mogą uczestniczyć w pracach komisji przed dniem głosowania

W uzasadnieniu przypomniano też, że "w 2018 r. dokonana została nowelizacja Kodeksu wyborczego, która wprowadziła istotną zmianę, a mianowicie przyznała mężowi zaufania oraz odpowiednio obserwatorowi społecznemu prawo do obecności podczas wszystkich czynności komisji, do której został wyznaczony". Jak zaznaczył SN, wniosek taki - niezależnie od językowej interpretacji przepisów - wypływa z pisemnego uzasadnienia projektu nowelizacji ustawy wprowadzającej w 2018 r. tę zmianę, gdzie wskazano, że mężowie zaufania będą mogli uczestniczyć podczas prac komisji również przed dniem głosowania.

Sąd wskazał również, że "podobnie jak samo państwo demokratyczne, tak i zasada demokratyzmu jest w tym kontekście ideałem, do którego urzeczywistnienia powinno się dążyć w demokratycznym państwie prawnym". "Uznać należy, że przyjęcie jako zasady prawa męża zaufania, a odpowiednio i obserwatora społecznego, do udziału we wszystkich czynnościach komisji, do której został wyznaczony, jest krokiem w tym właśnie kierunku" - podsumowano w uzasadnieniu czwartkowego orzeczenia.