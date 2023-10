Reporterzy "Faktów" TVN i TVN24 czuwają w sztabach wyborczych. Przed siedzibą PiS policyjne radiowozy

Reporterzy "Faktów" TVN i TVN24 czuwają w sztabach wyborczych. Arleta Zalewska, dziennikarka "Faktów" TVN, relacjonowała sprzed siedziby PiS, że na miejscu pojawia się coraz więcej policjantów i podjeżdżają tam radiowozy. - Ostatecznie około 40 ekip będzie mogło wejść do środka. My też tam wejdziemy - przekazała.

Policjanci - jak mówiła - kierują ruchem, ale również "pilnują wejścia do siedziby PiS-u". Dodała, że dziennikarze mieli wejść do środka około godziny 20.15-20.20.

Przekazała, że do siedziby będą mogli wejść tylko ci przedstawiciele mediów, którzy mają akredytację. Zalewska mówiła też, że w sztabie PiS-u usłyszała, że o takie akredytacje starało się ponad 200 przedstawicieli mediów - dziennikarze, fotoreporterzy, operatorzy. - Ostatecznie około 40 ekip będzie mogło wejść do środka. My też tam wejdziemy - powiedziała.