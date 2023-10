Profesor Timothy Garton Ash o wyborach w Polsce. "Miałem takie poczucie: to jest Polska, ja cię znów poznaję"

- Chciałbym zacząć od tego, jakie to ma znaczenie dla mnie osobiście. Bo to był moment wspaniały, moment radości dla mnie. Miałem takie poczucie: to jest Polska, ja cię znów poznaję - powiedział.

Profesor Ash: w pewnym sensie Polska teraz idzie pod prąd w Europie

- To ma takie znaczenie specjalne dla Europy, bo w pewnym sensie Polska teraz idzie pod prąd w Europie. Bo przecież główny trend w Europie jest w kierunku populizmu, w dalszym ciągu - przekonywał. Według niego "to jest takie dodatkowe znaczenie tego naprawdę wielkiego zwycięstwa".

- To jest jeszcze ważne dla Europy, bo to pokazuje, że nawet niesprawiedliwe wybory - to były niesprawiedliwe wybory, to jest jasne - można wygrać - ocenił prof. Ash. Według niego wynik polskich wyborów to dla Europy "sygnał istotny, bardzo pozytywny". - Ma też takie przesłanie, że Polska może być znów w przodującej grupie w Europie - dodał historyk.