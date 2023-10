Problemy z zatwierdzaniem protokołów za granicą. Komentarz Wojciecha Hermelińskiego

- Wydawałoby się, że to dobre zmiany, ale paradoksalnie one wydłużają liczenie głosów, a przepis, że przewodniczący komisji bierze do ręki poszczególne karty i kolejno pokazuje członkom komisji, oni też nie mają prawa wziąć do ręki i obejrzeć, to znacząco wydłuża liczenie głosów i termin 24-godzinny jest ryzyko, że będzie przedłużony – dodał.