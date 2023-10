Ponad połowa Polaków nie popiera decyzji Jarosława Kaczyńskiego względem debaty. Wyniki sondażu

czytaj dalej

Gazety należące do grupy medialnej Polska Press odmawiają kandydatom Nowej Lewicy i Trzeciej Drogi publikacji reklam wyborczych. Powód? Jak wskazał wydawca, wartości prezentowane przez polityków tych ugrupowań "są nie do pogodzenia z jego linią programową". - To skandaliczna cenzura prewencyjna - ocenia kandydat paktu senackiego z Kielc Henryk Milcarz. "Już nie ma skrupułów" - ocenia Daria Gosek-Popiołek, kandydatka Nowej Lewicy do Sejmu z Krakowa, której również odmówiono.