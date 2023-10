Nie tylko "jedynki". Którzy kandydaci mają szansę dostać się do Sejmu?

Kto otrzymuje mandat do Sejmu

"Załóżmy, że w okręgu wybieranych jest dziesięciu posłów spośród kandydatów zgłoszonych przez komitety wyborcze A, B, C i D. Liczbę głosów otrzymanych przez komitet wyborczy A (np. 100 tysięcy) dzielimy przez kolejne liczby naturalne" - tłumaczy PKW . Następnie tak samo dzieli się głosy oddane na pozostałe komitety wyborcze. "Wyniki tego dzielenia porządkujemy w kolejności od największego do najmniejszego. Jeśli w okręgu wybieramy 10 posłów, to 10 najwyższych wyników daje mandaty posła". Po ustaleniu liczby mandatów zdobytych przez poszczególne komitety, dokonywane jest ich obsadzenie przez poszczególnych kandydatów i kandydatki. Mandaty z danej listy otrzymują kandydaci, którzy uzyskali na niej największą liczbę głosów.

Oznacza to, że na zdobycie mandatu poselskiego szanse mają nie tylko kandydaci z pierwszych miejsc list poszczególnych komitetów. Zdarza się, że do Sejmu dostają się kandydaci z miejsc dalszych niż 10. Dr Paweł Stępień z Uniwersytetu Łódzkiego w analizie opublikowanej w lipcu 2023 roku na portalu Mamprawowiedziec.pl wskazał, że w wyborach parlamentarnych w 2019 roku "z tzw. 'jedynek' do Sejmu dostało się aż 156 posłów, co stanowi więcej niż 1/3 składu tej izby. Łącznie z pierwszych i drugich lokat wybrano aż 52 proc. składu Sejmu (238 mandatów)". Ekspert odnotował, że w kończącej się już kadencji Sejmu w ławach poselskich zasiada 371 posłów (ponad 4/5 składu Izby), którzy kandydowali w 2019 roku z pierwszych pięciu pozycji. To oznacza zarazem, że około 20 proc. posłów dostało się z dalszej niż piąta pozycji.