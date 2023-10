Najmłodszy w Sejmie chce "posprzątania tego bałaganu". Nauczyciel-ultramaratończyk stawia na edukację 

Po pierwsze posprzątanie tego bałaganu, po drugie stabilizacja podatków, wprowadzenie chociażby PIT-u rodzinnego to jest też rzecz, która moim zdaniem mogłaby się już znaleźć w tej ustawie budżetowej - mówił w "Tak jest" 24-letni Adam Gomoła (Trzecia Droga), najmłodsza osoba wybrana do Sejmu w tegorocznych wyborach, pytany o kwestie, jakimi chciałby się zająć w nadchodzącej kadencji. - Musimy wszyscy razem zastanowić się, żeby edukacja była wolna i żeby edukacja była edukacją XXI wieku - stwierdził Marcin Józefaciuk (KKW Koalicja Obywatelska), także sejmowy debiutant.

We wtorek poznaliśmy oficjalnie wyniki wyborów parlamentarnych. Na stronie internetowej PKW można znaleźć listy posłów z ramienia każdego z komitetów, którzy zasiądą w Sejmie X kadencji. W wyborach wybraliśmy 460 posłów. Podział mandatów prezentuje się następująco: PiS - 194 mandaty; KO - 157 mandatów; Trzecia Droga - 65 mandatów; Nowa Lewica - 26 mandatów; Konfederacja - 18 mandatów.

Gośćmi programu "Tak jest" byli sejmowi debiutanci. 24-letni przedsiębiorca Adam Gomoła (Trzecia Droga) to najmłodsza osoba wybrana do Sejmu w tegorocznych wyborach. W okręgu nr 21 (Opole) zdobył 21923 głosy. Drugim z gości był Marcin Józefaciuk (KKW Koalicja Obywatelska), nauczyciel, wicedyrektor szkoły, ultramaratończyk. W okręgu nr 9 (Łódź) zdobył 8 893 głosów.

Gomoła: po pierwsze posprzątanie tego bałaganu

Goście programu zostali zapytani o to, jakimi kwestiami chcieliby się zająć w nadchodzącej kadencji Sejmu. Adam Gomoła jako jedną z takich kwestii wymienił edukację, która potrzebuje według niego "stabilizacji i dalszego rozwoju". - Myślę, że przy tej ustawie budżetowej na przyszły rok uda nam się, zgodnie z obietnicą, zwiększyć nakłady na edukację - dodał.

Wskazał także, że dla niego "priorytetowe są kwestie gospodarcze, kwestie klimatyczne". - Bardzo boli mnie to też jako przedsiębiorca, jak skomplikowane mamy prawo podatkowe oraz jak niestabilne ono jest, co pokazały doświadczenia związane z Polskim Ładem. Wiele międzynarodowych rankingów wskazuje na to, że mamy drugie po Włoszech najbardziej skomplikowane prawo w Unii Europejskiej - mówił.

Adam Gomoła w "Tak jest" TVN24

- Po pierwsze posprzątanie tego bałaganu, po drugie stabilizacja tych podatków, wprowadzenie chociażby PIT-u rodzinnego to jest też rzecz, która moim zdaniem mogłaby się już znaleźć w tej ustawie budżetowej. No i szereg innych propozycji, chociażby nasz pakiet ZUS, czyli chorobowe od pierwszego dnia, wakacje ZUS-owskie dla firm, które mają trudną kondycję finansową, no i powrót do składki zdrowotnej, która obecnie stała się podatkiem zdrowotnym - dodał.

Józefaciuk: edukacja jest u mnie na pierwszym miejscu

Głos zabrał także Marcin Józefaciuk. - Edukacja jest u mnie na pierwszym miejscu. To jest mój konik. To jest to, dlaczego zostałem powołany przez prawie dziewięć tysięcy osób, zostałem wybrany. Ale nie tylko edukacja, ale również polityka społeczna, prawa równości oraz osoby bezdomne - mówił.

Stwierdził, że "jedyne, czego w tym momencie polska edukacja potrzebuje, to tak naprawdę stagnacja". - Przestańmy zmieniać. Zobaczmy, czym my w tym momencie dysponujemy. Zobaczmy, jak wygląda prawo oświatowe w tym momencie. I to będzie punkt wyjściowy do stworzenia panelu obywatelskiego, na którym usiądą wszyscy przedstawiciele - samorządowcy, nauczyciele, rodzice, uczniowie, izby rzemieślnicze - stwierdził.

- Musimy wszyscy razem zastanowić się, żeby edukacja była wolna i żeby edukacja była edukacją XXI wieku - dodał.

