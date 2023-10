Marcin Kulasek: Nowa Lewica popiera kandydaturę Tuska na premiera

Partia, która zdobyła najlepszy wynik, powinna desygnować swojego premiera - powiedział sekretarz generalny Nowej Lewicy Marcin Kulasek, pytany o kandydaturę Donalda Tuska. Przekazał, że Nowa Lewica ją popiera. Sekretarz generalny PO Marcin Kierwiński mówiąc o zaplanowanych na przyszły tydzień konsultacjach w Pałacu Prezydenckim, stwierdził, że opozycja demokratyczna chce pokazać prezydentowi, że "nie ma co zwlekać". - Żadne zakusy, żadne - nawet najwyższe - oferty skądinąd nie będą brane przez nas pod uwagę - oświadczył w Tarnowie szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Po wyborach parlamentarnych Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica chcą stworzyć rząd. Demokratyczna opozycja będzie miała w kolejnej kadencji Sejmu 248 mandatów. Zarząd Krajowy Platformy Obywatelskiej zdecydował w czwartek o powierzeniu misji tworzenia nowego rządu Donaldowi Tuskowi. Szef klubu KO Borys Budka przekazał, że zarząd upoważnił przewodniczącego PO do rozmów koalicyjnych z Trzecią Drogą i Lewicą.

Sekretarz generalny Nowej Lewicy Marcin Kulasek pytany w piątek przez reportera TVN24 Radomira Wita, czy Lewica się podpisuje pod tą kandydaturą, powiedział, że partia, która zdobyła najlepszy wynik, powinna desygnować swojego premiera. - Mówiliśmy od samego początku, że tak powinno być - dodał.

Zaznaczył, że KO "zrobiła najlepszy wynik". Dopytywany, czy Tusk jest też kandydatem na premiera Lewicy, odpowiedział twierdząco.

Kierwiński: chcemy pokazać prezydentowi, że nie ma co zwlekać

Prezydent Andrzej Duda zdecyduje, komu powierzyć misję stworzenia rządu. Sekretarz generalny PO Marcin Kierwiński odniósł się do zaproszenia komitetów wyborczych na konsultacje do Pałacu Prezydenckiego w przyszłym tygodniu. Wiceszefowa PO Izabela Leszczyna mówiła w "Jeden na jeden" w TVN24, że "liderzy, zanim pójdą do prezydenta, będą chcieli oświadczyć, że są gotowi do stworzenia rządu większościowego". Dodała, że spodziewa się, że do spotkania liderów dojdzie w poniedziałek lub wtorek.

- Wydaje się, że to wspólne stanowisko jest już wypracowane po stronie opozycji, ale rzeczywiście chcemy jasno pokazać panu prezydentowi, że nie ma co zwlekać, że większość w tym parlamencie jest, jest stabilna, jest gotowa do tego, aby wziąć odpowiedzialność za Polskę i pan prezydent nie powinien z tym zwlekać - powiedział Kierwiński.

Dodał, że "Polacy czekają na podwyżki, na to, aby rząd zaczął walczyć z inflacją, aby została rozliczona korupcja poprzedniej ekipy, więc naprawdę nie ma co czekać".

- Panie prezydencie, więcej odwagi, więcej dynamiki, proszę już zwoływać posiedzenie Sejmu - apelował Kierwiński do Andrzeja Dudy.

Marcin Kulasek i Marcin Kierwiński w rozmowie z reporterem TVN24 Radomirem Witem TVN24

Kulasek: jesteśmy dogadani

Kulasek mówił, że "prezydent przez ten czas, kiedy sprawuje swoją funkcję, pokazał, że jest jednak przedstawicielem partii Prawo i Sprawiedliwość i pewnie zrobi wszystko, żeby ta partia jak najdłużej była w grze o rządzenie".

- Wiemy, że to się nie uda. Jesteśmy naprawdę dogadani i jesteśmy w stanie stworzyć wspólny rząd. To jest pewne - podkreślił.

- Zobaczymy, co zrobi pan prezydent. Rzeczywiście te osiem lat jego prezydentury to jest taka prezydentura na pasku PiS-u. Ale też trzeba powiedzieć jasno, że przez te osiem dni pan prezydent trochę zmienił swoje zdanie. Przypominam sobie, jak deklarował, że na pewno powierzy misję tworzenia nowego rządu PiS-owi, takie były przecieki z kancelarii prezydenta, dziś już mówi o konsultacjach - powiedział Kierwiński.

- Panie prezydencie, ma pan weekend. Proszę spokojnie się zastanowić. Polacy oczekują, żeby stanął pan na wysokości zadania - dodał, kierując swoje słowa do Dudy.

Kosiniak-Kamysz: żadne oferty nie będą brane przez nas pod uwagę

Szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz na konferencji prasowej w Tarnowie podkreślał, że większość mają trzy ugrupowania - Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica. - I żadne zakusy, żadne - nawet najwyższe - oferty skądinąd nie będą brane przez nas pod uwagę - zapewnił.

- Szliśmy do wyborów pod hasłem - Trzecia Droga albo trzecia kadencja PiS-u. Polacy zdecydowali, że Trzecia Droga. Trzecia Droga będzie formować rząd, stawiać swoje akcenty i wymagania programowe - powiedział lider ludowców.

Zaapelował do prezydenta, by "nie zwlekał ze wskazaniem kandydata na premiera, żeby nie opóźniał zwołania parlamentu". - My przedstawimy gotowość do wyłonienia marszałka Sejmu, marszałka Senatu, stworzenia większości. Jesteśmy do tego przygotowani - dodał.

Autor:js,ads/kab

Źródło: TVN24