Wybory 2023. Kto z PiS wszedł do Sejmu? Lista posłów

Włodzimierz Czarzasty, współprzewodniczący Nowej Lewicy, ocenił w "Kropce nad i" w TVN24, że niedzielne wybory to był "plebiscyt opowiadania się za określonym systemem wartości". - Wszystko to, co się wydarzyło w Polsce, świadczy o jednym: zło odeszło, dobre przyjdzie - dodał. Stwierdził również, że teraz prezydent "powinien po prostu upoważnić osobę z opozycji do tworzenia rządu".