Łamiącym głosem dziękowała rodakom za udział w wyborach. W komisjach, po godzinach, śpiewy i dobrzy ludzie

Urny wyborcze są już puste, ale ci, którzy pracowali przy tegorocznych wyborach, są nadal pełni emocji. - Dreszczyk emocji nadal jest. O godzinie, 7 jak otwierałam lokal, to ludzie już czekali. Były to już jakieś oznaki, że będzie inaczej – mówi Jolanta Ławrynowicz-Filipiak, przewodnicząca Komisji Wyborczej nr 280 w Warszawie.

15 października długo zostanie w jej pamięci, mimo że to nie była jej pierwsza komisja. - To wielki dzień i dziękuję wyborcom, że byli na tyle cierpliwi i czekali w tak długiej kolejce. Bardzo wam dziękuję, rodacy – mówiła wówczas.

Długie kolejki, nieoczekiwane wsparcie dla oczekujących

Niektórzy wyborcy głosowali 16 października

Blisko 300 kilometrów dalej, we wrocławskim Jagodnie, ludzie czekali przed lokalem wyborczym do późnych godzin nocnych. Ostatni oddali głos przed 3 nad ranem. O godz. 21, gdy w większości komisji wyborczych zamknięto już drzwi, tam w kolejce wciąż czekało ponad tysiąc osób.

- Pięć i pół godziny czekaliśmy, ale to nasz obowiązek, to najważniejsze wybory od 1989 roku i patrząc na to, co się działo, duch raduje się, że społeczeństwo ruszyło – powiedział jeden z mężczyzn.