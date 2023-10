Mucha: PiS chciał stworzyć Polaka z foremki. My mówiliśmy, że różnorodność jest dobra

To nie jest tak, że któraś z partii będzie stawiała weto i powie: nie, skoro tego nie zrealizujecie, to znaczy, że nie ma koalicji rządowej. Ten rząd powstanie i tutaj nie ma żadnej wątpliwości - mówiła w "Faktach po Faktach" posłanka Koalicji Obywatelskiej Monika Rosa. - PiS chciał stworzyć takiego ujednoliconego Polaka, który będzie miał jakiś zestaw cech. A my mówiliśmy cały czas, że różnorodność jest dobra. Ludzie są różni i dlatego potrzebują też różnej oferty politycznej - powiedziała Joanna Mucha z Trzeciej Drogi.

Po wyborach parlamentarnych demokratyczna opozycja będzie miała w kolejnej kadencji Sejmu 248 mandatów. Zarząd Krajowy Platformy Obywatelskiej zdecydował o powierzeniu misji tworzenia nowego rządu Donaldowi Tuskowi. Szef klubu KO Borys Budka przekazał, że zarząd upoważnił szefa PO do rozmów koalicyjnych z Trzecią Drogą i Lewicą.

Posłanka Monika Rosa z Koalicji Obywatelskiej i posłanka Trzeciej Drogi Joanna Mucha pytane były w czwartek w "Faktach po Faktach" o to, czy te trzy komitety wyborcze dojdą do porozumienia.

Rosa: ten rząd powstanie

- Prawie 12 milionów głosów obywateli dało nam, wówczas partiom opozycyjnym, teraz docelowo partiom, które będą tworzyły rząd, ogromny kredyt zaufania i pokazali swoje preferencje. Zagłosowali na partie też po to, żebyśmy wszyscy przekroczyli próg wyborczy i mieli możliwość (sformowania-red.) rządu koalicyjnego - powiedziała Rosa.

- To nie jest tak, że któraś z partii będzie stawiała weto i powie: nie, skoro tego nie zrealizujecie, to znaczy, że nie ma koalicji rządowej - dodała. - Nas naprawdę o wiele więcej łączy, co pokazywaliśmy też ostatnimi laty, pracując ze sobą w Sejmie, w komisjach, spotykając się, uzgadniając programy - mówiła posłanka.

Przekonywała, że "ten rząd powstanie i tutaj nie ma żadnej wątpliwości". - Natomiast przed nami jest ogromne zadanie. To jest ogromna odpowiedzialność mieć na sobie wzrok prawie 12 milionów ludzi, którzy powiedzieli po ośmiu latach męczarni, zła, nienawiści, hejtu w mediach publicznych, okradania nas na każdym kroku: dajcie nam normalność i dajcie nam wolność - mówiła Rosa.

"Mówiliśmy cały czas: maszerujemy oddzielnie, atakujemy razem"

Również Mucha oceniła, że więcej łączy te trzy komitety. - PiS chciał stworzyć takiego Polaka z foremki. Chciał stworzyć takiego ujednoliconego Polaka, który będzie miał jakiś zestaw cech. A my mówiliśmy cały czas, że różnorodność jest dobra. Ludzie są różni i dlatego potrzebują też różnej oferty politycznej - powiedziała.

- My o tym cały czas mówiliśmy, że są tacy, którzy potrzebują tej oferty, którą dawała Platforma Obywatelska, są tacy, którzy potrzebowali naszej oferty i są tacy, którzy potrzebowali oferty Lewicy. I to było dobre. My mówiliśmy cały czas: maszerujemy oddzielnie, atakujemy razem. I to się sprawdziło. W końcu ta strategia przyniosła efekt - dodała.

