Kiedy pierwsze posiedzenie Sejmu? Nieoficjalnie mówi się o dwóch możliwych terminach

Pierwsze posiedzenie nowego Sejmu odbędzie się prawdopodobnie 13 lub 14 listopada - powiedział w rozmowie z Polskim Radiem wiceminister obrony Wojciech Skurkiewicz. Do podobnych ustaleń dotarł Onet. Portal wskazuje też trzech możliwych kandydatów na marszałka seniora, których prezydent Andrzej Duda może powołać do poprowadzenia pierwszych obrad.

W środę w rozmowie z Polskim Radiem wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz podał, kiedy może się odbyć pierwsze posiedzenie wybranego w niedzielę Sejmu. - Myślę, że to będzie w okolicach 13-14 listopada - powiedział. Potwierdzałoby to wcześniejsze spekulacje, że dojdzie do tego już po Święcie Niepodległości 11 listopada. Zgodnie z Konstytucją, pierwsze posiedzenie Sejmu zwołuje prezydent w ciągu 30 dni od daty wyborów, a zatem najpóźniej we wtorek 14 listopada.