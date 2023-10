Wybory 2023. Kto w okręgu siedleckim powalczy o mandat posła

Prawu i Sprawiedliwości cztery lata temu udało się w okręgu siedleckim wprowadzić do Sejmu aż dziewięciu posłów na 12 miejsc, ugrupowanie to poparło tutaj aż 60 procent wyborców. W tym roku działacze chcą powtórzyć ten wynik. To może nie być łatwe, bo inne partie wystawiły również mocne nazwiska.