Kaczyński w Przysusze chwalił wieś, atakował Tuska. "Jesteśmy już blisko tego, co powinno być"

Jarosław Kaczyński nie przyjął zaproszenia na dzisiejszą debatę w telewizji rządowej. Zamiast tego przemawiał do sympatyków w Przysusze, gdzie przekonywał, że chce równać szanse miedzy miastem a wsią. W swoim przemówieniu atakował także Donalda Tuska. Na spotkanie z Kaczyńskim nie został wpuszczony szef Agrounii Michał Kołodziejczak, który chciał rozmawiać z prezesem PiS o problemach rolników.

Przewodniczący PO Donald Tusk - razem z innymi przedstawicielami opozycji - bierze dziś udział w debacie organizowanej przez telewizję rządową. Wcześniej wezwał do niej prezesa PiS. Jarosław Kaczyński już wcześniej odmawiał udziału w debacie, a po słowach Tuska oświadczył, że w poniedziałek wybiera się do Przysuchy.

Na spotkaniu w tym mieście Kaczyński zapewniał, że "nie ma Polski bez wsi, nie ma Polski bez rolnictwa". - To jest tak, że i wieś, i rolnictwo, są niezbywalną częścią naszej rzeczywistości i tak było, jest i tak będzie - mówił.

- Chcemy z całych sił, by to wszystko, co dziś jest udziałem ludzi mieszających w wielkich miastach, stało się także udziałem wszystkich mieszańców wsi. Naszą ideą jest pełne zrównanie szans i pełne zrównanie poziomu życia między polskim miastem, tym wielkim, najbogatszym, a polską wsią - kontynuował.

Jarosław Kaczyński w Przysusze PAP/Piotr Polak

Kaczyński o Tusku. "Był proniemiecki"

Szef Prawa i Sprawiedliwości w trakcie przemówienia zaatakował Donalda Tuska, twierdząc między innymi, że szef PO "z całą pewnością nie powstrzymałby wojny, był proniemiecki".

Przekonywał zgromadzonych także, że "grożą rządy wielkiego chaosu". - Dzisiaj jesteśmy już blisko tego, co powinno być i co jest naszym celem: osiągnąć najpierw średnią europejską (...), a później ją przewyższyć i znaleźć się wśród najbogatszych krajów. Ktoś powie: to marzenia ściętej głowy. Nie, (...) to jest sprawa nie taka bardzo odległa - stwierdził Kaczyński. - Wierzę w zwycięstwo, wierzę, że zwyciężymy - ocenił.

Kaczyński: zwycięstwo nie przyjdzie za darmo Zdjęcia organizatora

- W tym sukcesie wielki udział musi mieć polska wieś. Już po części ma. Czasem, jak mijam polskie wsie, jadąc po różnych drogach, widzę (...), że większość domostw to są wille. I tak polska wieś powinna wyglądać: zasobna pod każdym względem, rozwinięta, mająca mocną kulturę, będąca bardzo silną częścią, patriotyczną częścią naszego narodu - mówił dalej.

Kaczyński i w tym kontekście mówił o zwycięstwie PiS, do którego jego zdaniem dojdzie po wyborach parlamentarnych. - Zwyciężymy, ale jeśli to zwycięstwo przyjdzie, to ono nie przyjdzie za darmo. Ono nie przyjdzie dlatego, że tak chcemy, albo dlatego nawet, że prowadzimy intensywną kampanię wyborczą - zachęcał.

Przemowa Kaczyńskiego zakończyła się o krótko po godzinie 18. Po godzinie 18.30 rozpoczęła się debata w telewizji rządowej.

Michał Kołodziejczak niewpuszczony na spotkanie z Jarosławem Kaczyńskim TVN24

Z Kaczyńskim o problemach rolników chciał tego dnia rozmawiać Michał Kołodziejczak. Szef Agrounii nie został jednak wpuszczony na spotkanie. Tłumaczono mu, że aby wejść na spotkanie, trzeba było być obecnym na liście.

