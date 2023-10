Kaczyński: jest pytanie, czy warto naśladować Zachodnią Europę?

Kaczyński: jest takie pytanie, czy warto naśladować Zachodnią Europę?

- Jest wiele instytucji, procedur, różnego rodzaju sposobów zachowania, które na pewno warto tutaj do nas przenosić. Ale czy warto jednocześnie powielać ich błędy? Czy warto przyjąć taką zasadę, że jeżeli oni popełnili jakiś wielki błąd, to my też musimy go popełniać? Jeżeli oni mają jakieś poczucie wyrzutów sumienia za jakiś fragment swojej historii, to chociaż my historię mieliśmy zupełnie inną, to też mamy mieć to poczucie wyrzutów sumienia? Otóż chcę jasno powiedzieć, że nie, nie warto. Zdecydowanie nie warto. A już na pewno nie warto czynić niczego, co by zakłóciło wartość, która zawsze była w Polsce ceniona. Może nawet chwilami w naszej historii nadto ceniona. Tą wartością jest spokój. Tą wartością jest możliwość normalnego życia - dodał.