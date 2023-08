Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało hasło wyborcze

- Nasze hasło to "Bezpieczna Przyszłość Polaków". Co to znaczy bezpieczna? Otóż jest wiele rodzajów bezpieczeństwa, o tych najważniejszych wspomnę. Pierwsze bezpieczeństwo, dziś szczególnie aktualna sprawa, to bezpieczeństwo militarne, bezpieczeństwo, które chroni nas przed atakiem zbrojnym - mówił Kaczyński.

- My czynimy wszystko - i to czynimy skutecznie - by to bezpieczeństwo stale rosło. Przede wszystkim rozbudowujemy w sposób dotąd niespotykany w naszym kraju, ale niespotykany także w powojennej Europie, naszą armię. Ta armia ma w krótkim czasie osiągnąć pozycję najsilniejszej lądowej armii na kontynencie, bo niestety, jeżeli chodzi o lotnictwo, to tak nie będzie - powiedział prezes PiS.