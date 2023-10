10 ważnych pytań. Odpowiadają Bezpartyjni Samorządowcy

Redakcja tvn24.pl przygotowała listę 10 pytań. Zadaliśmy je sześciu komitetom z listami wyborczymi zarejestrowanymi we wszystkich 41 okręgach. Poprosiliśmy też partie, by same wskazały trzy najważniejsze, według nich, problemy do rozwiązania w nadchodzącej kadencji Sejmu. Nasze pytania dotyczą kwestii zasadniczych, które decydują o tym, czy Polska będzie demokratycznym, bezpiecznym, równym i sprawiedliwym krajem. Nie odpowiedział nam tylko jeden komitet - Prawo i Sprawiedliwość. A oto, co proponują Bezpartyjni Samorządowcy.

Dla jasności przekazu niektóre wypowiedzi zostały przez nas zredagowane i skrócone.

1. Jakie są trzy najważniejsze problemy do rozwiązania w nadchodzącej kadencji Sejmu?

Wprowadzenie bezpłatnej komunikacji gminnej, miejskiej i regionalnej w całej Polsce;

Wprowadzenie PIT 0 procent dla wszystkich pracujących Polaków połączony z generalną reformą podatków w Polsce. Zastąpienie CIT podatkiem przychodowym. Udział samorządów w podatku VAT i podatku przychodowym, zamiast w PIT i CIT;

Przyjazna uczniom i rodzicom reforma edukacji – wprowadzenie bezpłatnych, zdrowych obiadów dla każdego dziecka w szkole. Wprowadzenie Edukacyjnego Bonu Rozwojowego – 100 złotych miesięcznie na każdego ucznia szkół podstawowych i średnich do wykorzystania na zajęcia edukacyjne i rozwijające. Polepszenie warunków płacowych najbardziej efektywnych nauczycieli. Psycholog w każdej szkole.

2. Jak zakończyć konflikt PiS z Unią Europejską o praworządność?

Polska powinna jak najszybciej skończyć niepotrzebny nam konflikt z instytucjami Unii Europejskiej. Polska znajduje się obecnie w wyjątkowej sytuacji i ma sposobność przejęcia inicjatywy w wielu domenach aktywności Unii Europejskiej. Niestety obecnie prowadzona polityka zagraniczna jest odzwierciedleniem naszej sytuacji wewnętrznej, gdzie dwa zwalczające się plemiona tracą energię na niepotrzebne i jałowe konflikty zamiast skupić się na strategicznych wyzwaniach i konkretnych problemach.

3. Jak przywrócić kontrolę społeczeństwa nad wydawaniem publicznych pieniędzy?

Konstytucyjnym organem stojącym na straży kontroli władz publicznych i wydawania publicznych pieniędzy jest Najwyższa Izba Kontroli. Niestety, zaangażowanie polityczne obecnego prezesa NIK w konkretne środowiska polityczne, będące efektem wywieranych na niego uprzednio nacisków, budzi pytania o niezależność tej instytucji. Należy odbudować prestiż niezależnej Najwyższej Izby Kontroli.

4. Jak poprawić jawność życia publicznego?

Należy zmniejszyć ciągłą polaryzację społeczeństwa. Polaryzacja prowadzi do tego, że władze próbują ukrywać przed opozycją wszelkie kwestie związane z funkcjonowaniem państwa.

5. Jak zagwarantować kobietom prawo do decydowania o swoim zdrowiu i ciele?

Wprowadzimy takie zapisy w prawie, aby młode matki, jeśli się na to zdecydują, mogły wrócić do pracy, nie tracąc przy tym zasiłku macierzyńskiego. Chcemy zwiększenia nakładów na powszechną opiekę ginekologiczną i psychologiczną dla młodych kobiet i kobiet w ciąży oraz powszechnego programu diagnozowania i leczenia endometriozy. Jesteśmy za wprowadzeniem powszechnych, uzasadnionych medycznie znieczuleń dla rodzących kobiet. Chcemy wprowadzenia do programu podstawowego z wychowania fizycznego zajęć z samoobrony dla kobiet w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Wprowadzimy ulgi podatkowe dla pracodawców, którzy zdecydują się, we współpracy z samorządami, na zorganizowanie miejsc opieki nad dziećmi w swoich firmach (punkty przedszkolne i małe przedszkola). Pracujący matki i ojcowie nie będą musieli tracić czasu na zawożenie i odbieranie swoich dzieci z odległych miejsc. Opowiadamy się za przedłużeniem urlopu tacierzyńskiego do 10. tygodnia, oraz wprowadzeniem urlopu rodzicielskiego do 240 dni do wykorzystania do ósmego roku życia dziecka (model szwedzki).

6. Czy w nadchodzącej kadencji Sejmu powinny zostać wprowadzone związki partnerskie, także dla osób tej samej płci?

Jak w każdej kwestii światopoglądowej, nie obowiązuje w naszym środowisku tzw. dyscyplina partyjna i szanujemy osoby o innych poglądach. Większość z nas jest za wprowadzeniem powszechnych związków partnerskich zarówno dla par hetero-, jak i homoseksualnych. Uważamy, że każdy ma prawo decydować, z kim chce żyć, sprzeciwiamy się jednak adopcji dzieci przez pary jednopłciowe.

7. Jak powinny wyglądać relacje państwa ze związkami wyznaniowymi, w tym z Kościołem katolickim?

Relacje Państwo-Kościół reguluje w Polsce konkordat. Jesteśmy jednak za likwidacją Funduszu Kościelnego, chcemy zachować finansowanie z budżetu instytucji wspierających funkcjonowanie państwa, jak choćby domy opieki, ośrodki wychowawcze czy ośrodki dla niepełnosprawnych czy osób starszych prowadzone przez związki wyznaniowe. Lekcje religii powinny się odbywać na początku lub na końcu planu lekcji lub w salkach katechetycznych.

8. Co zrobić, by poprawić kondycję psychiczną dzieci i młodzieży?

Doprowadzimy do poprawy jakości opieki psychologicznej i psychiatrycznej dzieci i młodzieży. W szkołach na etat psychologa lub pedagoga ma przypadać nie więcej niż 200 uczniów, a jeżeli nie będzie to możliwe, władze lokalne powinny organizować programy wsparcia zarówno dla wychowawców i nauczycieli, jak i dzieci oraz młodzieży z wykorzystaniem lokalnych placówek pomocy psychologicznej.

9. Ile samodzielności powinny mieć szkoły w tworzeniu i realizacji programów nauczania?

Będziemy dążyć do tego, aby zdecentralizować i udemokratycznić edukację w Polsce. Jesteśmy za tym aby przekazywać większą odpowiedzialność za system edukacyjny na poziom lokalny, nadając tym samym szkołom, nauczycielom, rodzicom i uczniom większą autonomię decyzyjną w procesie kształcenia i funkcjonowania szkół. Proces kształtowania nowej podstawy programowej powinien być efektem pracy ekspertów, szerokiej debaty i społecznego kompromisu. System nauczania powinien być oparty na kompetencjach kluczowych, na efektywnej współpracy w zespole, integrację, rozwój indywidualny czy kreatywność.

10. Co zrobić, by przywrócić zaufanie obywateli do służb mundurowych i specjalnych oraz je odpolitycznić?

Sprzeciwiamy się wykorzystywaniu politycznemu policji, wojska, służb specjalnych czy straży granicznej do brutalizacji życia publicznego i polaryzacji społeczeństwa. Są rzeczy, w których Polacy powinni być zgodni i kwestie bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego do nich należą. Normalna Polska to bezpieczna Polska, gdzie nie wykorzystuje się policji, wojska czy straży granicznej do atakowania przeciwników politycznych, niewygodnych dziennikarzy czy zwykłych obywateli.

Autor:red.

Źródło: tvn24.pl