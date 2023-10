10 ważnych pytań. Odpowiada Trzecia Droga

Redakcja tvn24.pl przygotowała listę 10 pytań. Zadaliśmy je sześciu komitetom z listami wyborczymi zarejestrowanymi we wszystkich 41 okręgach. Poprosiliśmy też partie, by same wskazały trzy najważniejsze, według nich, problemy do rozwiązania w nadchodzącej kadencji Sejmu. Nasze pytania dotyczą kwestii zasadniczych, które decydują o tym, czy Polska będzie demokratycznym, bezpiecznym, równym i sprawiedliwym krajem. Nie odpowiedział nam tylko jeden komitet - Prawo i Sprawiedliwość. A oto, co proponuje Trzecia Droga.

Dla jasności przekazu niektóre wypowiedzi zostały przez nas zredagowane i skrócone.

1. Jakie są trzy najważniejsze problemy do rozwiązania w nadchodzącej kadencji Sejmu?

Skrócenie kolejek do lekarzy - refundacja wizyty prywatnie po 60 dniach i 7 procent PKB na zdrowie.

Zwalczenie drożyzny: odblokowanie KPO, stabilność podatkowa, składka zdrowotna a nie podatek, chorobowe wypłacane od pierwszego dnia przez ZUS.

Naprawa polskiej szkoły: odchudzenie podstawy programowej, 6 procent PKB na edukację, więcej lepiej opłacanych nauczycieli.

2. Jak zakończyć konflikt PiS z Unią Europejską o praworządność?

Obowiązkiem polskiego państwa jest wykonanie orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczących niezawisłości sędziowskiej. Mamy gotowe ustawy przywracające niezależność Krajowej Radzie Sądownictwa, likwidujące bezprawnie utworzone izby Sądu Najwyższego i prowadzące do weryfikacji tzw. neosędziów i ich wyroków. W ten sposób przywrócimy Polskę do grona państw praworządnych i przestrzegających trójpodziału władzy.

3. Jak przywrócić kontrolę społeczeństwa nad wydawaniem publicznych pieniędzy?

Przede wszystkim należy zacząć wydawać publiczne pieniądze zgodnie z dyscypliną finansów publicznych. Obecnie gospodarka finansowa państwa prowadzona jest w znacznej części poza budżetem państwa, co uniemożliwia kontrolę zarówno społeczną, jak i nawet parlamentarną.

4. Jak poprawić jawność życia publicznego?

Proponujemy wprowadzenie Krajowego Rejestru Osób Publicznie Eksponowanych. Rejestr ten sprawi, że każdy obywatel i obywatelka będzie mógł sprawdzić, czy politycy planują zatrudnić swojego wujka, brata czy siostrzenicę w Spółce Skarbu Państwa. Wspólnym majątkiem wszystkich Polek i Polaków powinni zarządzać najlepsi specjaliści w swojej dziedzinie, a nie nominaci z partyjnego nadania.

5. Jak zagwarantować kobietom prawo do decydowania o swoim zdrowiu i ciele?

Zamierzamy natychmiast przywrócić kompromis aborcyjny, a następnie przeprowadzić referendum w sprawie dopuszczalności aborcji, czyli dać realną decyzję kobietom, a nie Sejmowi złożonemu w przeważającej części z mężczyzn.

6. Czy w nadchodzącej kadencji Sejmu powinny zostać wprowadzone związki partnerskie, także dla osób tej samej płci?

Tak. Należy wprowadzić związki partnerskie, także dla osób tej samej płci.

7. Jak powinny wyglądać relacje państwa ze związkami wyznaniowymi, w tym z Kościołem katolickim?

Opowiadamy się za rozdziałem kościoła od państwa. Jak te relacje powinny wyglądać opisaliśmy w Planie dla Polski - Państwo i Kościół na swoje miejsca.

8. Co zrobić, by poprawić kondycję psychiczną dzieci i młodzieży?

- Uruchomimy działający 365 dni w roku przez 24 godziny na dobę telefon zaufania dla dzieci utrzymywany ze środków publicznych.

- Państwo zrefunduje koszt wizyty prywatnej u psychiatry dla dzieci, które dostaną terminy w publicznej poradni dłuższy niż miesiąc.

- Wprowadzimy możliwość samodzielnej wizyty młodego człowieka powyżej 15. roku życia u lekarza psychiatry, psychologa lub psychoterapeuty.

- Zwiększymy liczbę psychiatrów dziecięcych, poprzez zwiększenie liczby miejsc specjalizacyjnych w dziedzinie psychiatria dzieci i młodzieży w ramach rezydentury oraz tych pozarezydenckich, a także promowanie dodatkami finansowymi wyboru specjalizacji z psychiatrii dziecięcej wśród absolwentów uczelni medycznych.

- Dostęp do psychologa i pedagoga to prawo każdego dziecka. W końcu je zapewnimy, gwarantując dostęp do psychologa i pedagoga w każdej szkole.

9. Ile samodzielności powinny mieć szkoły w tworzeniu i realizacji programów nauczania?

Proponujemy odchudzenie podstawy programowej, odejście od nadmiernego formalizmu, sztywnych ram, procedur, biurokracji oraz ustawicznej kontroli. To zwiększy autonomię i poczucie decyzyjności, sprawstwa nauczyciela w zakresie doboru metod, środków, jak i treści nauczania. Podstawa programowa powinna być mniej szczegółowa, a sposób realizacji programów nauczania w większym stopniu opierać się na szkołach i nauczycielach.

10. Co zrobić, by przywrócić zaufanie obywateli do służb mundurowych i specjalnych oraz je odpolitycznić?

Rozdzielimy mundur od partii. Oddzielimy funkcje dowodzenia armią od kierowania MON, zachowując cywilną kontrolę nad Siłami Zbrojnymi. Awanse muszą być konsekwencją polityki kadrowej, tak jak działa to w NATO. Wojska Obrony Terytorialnej powinny zostać włączone w system dowodzenia Sił Zbrojnych, a nie być prywatnym wojskiem ministra obrony.

Autor:red.

Źródło: tvn24.pl