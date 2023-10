Jaka była największa frekwencja w wyborach w Polsce? Kiedy padł frekwencyjny rekord?

68,23 procent – tyle wyniosła jak dotąd najwyższa frekwencja wyborcza w Polsce po 1989 roku. Do osiągnięcia tego poziomu niewiele brakowało w ostatnich wyborach prezydenta. A jaka była najwyższa frekwencja w wyborach do Sejmu i Senatu?

Największą, jak dotąd, frekwencję po 1989 roku odnotowano w drugiej turze wyborów prezydenckich w 1995 roku. Wyniosła ona wówczas 68,23 proc. Głosem większości głową państwa został wówczas Aleksander Kwaśniewski. Niewiele niższy wynik frekwencyjny odnotowano w trakcie ostatnich wyborów na prezydenta RP. W ich drugiej turze głos oddało 68,18 proc. uprawnionych obywateli. Prezydentem został Andrzej Duda. Najwyższą frekwencję w wyborach do parlamentu zanotowano w 1989 roku - głosowało wówczas 62,7 proc. uprawnionych. To, jeśli chodzi o Sejm i Senat, frekwencyjny rekord. Niewiele mniej było po 20 latach, w 2019 roku - 61,74 proc.

Frekwencja wyborcza w wyborach prezydenckich w 2020 roku

Wybory prezydenckie w 2020 roku przeprowadzono w dwóch turach, zorganizowanych w dniach 28 czerwca i 12 lipca. W ich pierwszej turze ważny głos oddało dokładnie 19 483 760 obywateli, co przełożyło się na frekwencję równą 64,51 procent. Największy, aż 85,56-procentowy, odsetek głosujących ruszył wówczas do urn w gminie Rewal (powiat Gryficki). Najniższy zaś w gminie Lelkowo (powiat Braniewski) - 40,53.

Frekwencja wyborcza w wyborach parlamentarnych w 2019 roku

W 2019 roku w wyborach parlamentarnych udział wzięło 61,74 procent uprawnionych do tego osób. Do lokali wyborczych udało się 18 678 457 Polek i Polaków. Frekwencyjny rekord padł wówczas na warszawskim Wilanowie. Oddano tam 24 844 ważnych głosów, co przełożyło się na frekwencję równą 85,24 procent. Najmniejszy odsetek uprawnionych ruszył do urn w gminie Zębowice (powiat Oleski), gdzie na 2923 uprawnione osoby oddano tylko 1022 ważne głosy. Frekwencja wyniosła tam 34,96 procent.