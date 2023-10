Wybory parlamentarne. Jak głosować ze szpitala, DPSu i akademika? Jak z więzienia i aresztu?

Głosowanie w szpitalu. Jak wziąć udział?

Głowanie w zakładach leczniczych umożliwiają tworzone na ich terenie obwodowe komisje wyborcze. Co ważne, jeśli w dniu wyborów w danej placówce nie będzie przebywać 15 osób uprawnionych do głosowania, mogą nie zostać utworzone. Listę czynnych komisji można znaleźć na stronie Państwowej Komisji Wyborczej. Spisy wyborców, uprawnionych do oddania w nich głosu, tworzone są na podstawie aktualizowanych na bieżąco do 14 października list pacjentów. Oznacza to, że wszystkie osoby, które trafią do szpitala w przeddzień wyborów lub wcześniej będą mogły wziąć udział w niedzielnych wyborach do Sejmu i Senatu RP. Nie muszą one w tym celu składać dodatkowych wniosków, dopisanie do listy wyborców nastąpi automatycznie.