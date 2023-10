Ile głosów potrzeba, by odrzucić weto prezydenta?

By ustawa mogła wejść w życie, musi zostać przyjęta przez Sejm, Senat oraz Prezydenta RP. Ostatni z nich ma w tym względzie wyjątkowe uprawnienia. Głowa państwa może bowiem skierować ustawę do Trybunału Konstytucyjnego lub skorzystać z weta prezydenckiego. Jak działa weto? Czy Sejm może przegłosować zawetowaną ustawę?

Weto prezydenckie. Czym jest? Jak działa? Kiedy Sejm może je przegłosować?

Prawo weta daje głowie państwa możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec dowolnej, przyjętej przez Sejm i Senat ustawy. Zgodnie z zapisami Konstytucji, by ustawa mogła wejść w życie, po jej uchwaleniu przez obie izby parlamentu, jest ona przekazywana do podpisu Prezydentowi. Ten ma 21 dni na złożenie pod nią podpisu lub zawieszenie jej wejścia w życie. W przypadku zastrzeżeń co do treści ustawy, Prezydent może skierować ją do Trybunału Konstytucyjnego lub wykorzystać prawo weta i przekazać ją tym samym do ponownego rozpatrzenia przez Sejm.