Głosowanie poza miejscem zamieszkania. Kiedy i gdzie złożyć wniosek

Najbliższe wybory do Sejmu i Senatu RP odbędą się już 15 października. Co zrobić, jeśli w dniu wyborów planujemy wyjazd? Albo jeszcze nie wiemy, gdzie pójdziemy do urn? Jak zmienić swój obwód głosowania? Wyjaśniamy.

Zaświadczenie o prawie do głosowania - tego dokumentu potrzebujesz

Wyborcy, którzy planują głosować poza miejscem swojego stałego pobytu czy zameldowania lub też nie wiedzą jeszcze, gdzie oddadzą swój głos, mogą ubiegać się o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania. Pozwala ono na wzięcie udziału w wyborach do Sejmu i Senatu RP w dowolnie wybranym przez siebie miejscu w kraju czy za granicą lub na polskim statku morskim.

Zgodnie z informacjami podanymi na stronie Serwisu Rzeczypospolitej Polskiej, o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania może wnioskować każda osoba, która: ukończyła 18 lat, ma polskie obywatelstwo i posiada czynne prawa wyborcze, a w dniu wyborów będzie przebywać "poza terenem gminy, w której mieszka, przebywa na stałe lub ma zameldowanie".

Wyborcy, którzy uzyskają zaświadczenie, są automatycznie skreślani z dotychczasowego spisu wyborców. Na listę wpisuje się ich w dniu głosowania, w obwodzie, który sami wybiorą. Co istotne, może to również być obwód, do którego wyborca pierwotnie był już przypisany.

Zaświadczenie o prawie do głosowania - jak uzyskać

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania należy złożyć w terminie od 1 września do 12 października w dowolnie wybranym urzędzie gminy. Osoby, które przybywają poza granicami kraju, mogą złożyć go u konsula, a osoby będące na polskich statkach morskich u ich kapitanów.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, zaświadczenia wydawane są od ręki w tym samym miejscu, w którym złożony został wniosek o ich wydanie. Cała procedura "trwa maksymalnie dwie minuty" - opisuje pani Anna, rozmówczyni Faktów TVN, która już skorzystała z tej możliwości.

Wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć samodzielnie lub przez upoważnioną do tego na piśmie osobę. Pisemne upoważnienie powinno zawierać imiona, nazwiska oraz numery PESEL wyborcy oraz osoby przez niego upoważnionej. Wydanie zaświadczenie o prawie do głosowania jest bezpłatne.

Ważne jest, by otrzymanego już zaświadczenia nie zgubić. Jego duplikaty czy odpisy nie są wystawiane. Wzięcie udziału w wyborach w obwodzie, do którego wyborca był pierwotnie przypisany, również nie będzie już wówczas możliwe.

Czasowa zmiana miejsca głosowania - jak złożyć wniosek

Osoby, które w dniu wyborów będą przebywać pod adresem innym niż adres ich stałego zameldowania, mogą też starać się o zmianę miejsca głosowania. Zmiana ta dokonywana jest wyłącznie na czas nadchodzących wyborów. Możliwość ta przysługuje wszystkim polskim obywatelom, którzy ukończyli 18. rok życia i posiadają czynne prawo wyborcze. Mogą więc skorzystać z niej też osoby mieszkające na stałe za granicą, które w dniu wyborów będą przebywać w Polsce, lub Polacy, którzy 15 października będą przebywać za granicą.

Wniosek w tej sprawie należy złożyć w terminie od 1 września do 12 października. Można to zrobić zarówno w urzędzie, jak i przez internet. Jego rozpatrzenie jest zawsze bezpłatne. Jeśli wyborca zdecyduje się na złożenie wniosku o zmianę miejsca głosowania w urzędzie, musi on udać się do urzędu gminy, na terenie której będzie przebywać w dniu wyborów z dokumentem tożsamości i uzupełnionym wnioskiem.

Z kolei osoby, które chcą ubiegać się o zmianę miejsca głosowania przez internet, powinny wejść na odpowiednią podstronę witryny gov.pl i kliknąć w odnośnik "złóż wniosek". Zostaną one wówczas przekierowane na stronę e-puap, gdzie będą musiały zalogować się do swojego konta. Można to zrobić za pomocą profilu zaufanego, e-dowodu, bankowości elektronicznej lub aplikacji mObywatel. Po zalogowaniu się na konto e-puap, użytkownicy zostaną automatycznie przekierowani do podstrony z wnioskiem o zmianę miejsca głosowania. Tam należy uzupełnić informacje na temat adresu, pod którym będzie się przebywać w dniu wyborów, oraz wypełnić pozostałe pola wniosku. Następnie konieczne jest elektroniczne podpisanie wniosku.

Zmiana obwodu głosowania na stałe - jak to zrobić

Osoby, które na mieszkają w innej gminie niż ta, w której są one zameldowane, mogą również zmienić swój obwód głosowania na stałe. W tym celu należy ubiegać się o zmianę stałego obwodu głosowania. Z możliwości tej mogą skorzystać wszyscy Polacy, którzy ukończyli 18. rok życia, mają czynne prawo wyborcze i mieszkają na stałe poza miejscem zameldowania. Wniosek w tej sprawie można złożyć w urzędzie lub online.

W przypadku ubiegania się o zmianę stałego obwodu głosowania w urzędzie należy udać się do urzędu gminy, na terenie której mieszka się na stałe, z dowodem tożsamości oraz uzupełnionym wnioskiem. Z kolei osoby, które chcą skorzystać z możliwości złożenia wniosku online, muszą odwiedzić odpowiednią podstronę gov.pl i kliknąć w odnośnik "złóż wniosek". Zostaną wówczas przekierowane do serwisu e-puap, do którego będą musiały się zalogować za pomocą profilu zaufanego, e-dowodu, bankowości elektronicznej lub aplikacji mObywatel. Po zalogowaniu do e-puap, nastąpi automatycznie przekierowanie do podstrony z wnioskiem o zmianę stałego obwodu głosowania. Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól wniosku, konieczne jest podpisanie go podpisem elektronicznym.

Wniosek należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem. Jego rozpatrzenie może bowiem zająć do pięciu dni. W przypadku jego negatywnego rozpatrzenia i uruchomienia przez wyborcę procedury odwoławczej termin rozpatrywania wniosku dodatkowo się wydłuży. Zmiana stałego obwodu głosowania jest bezpłatna.

Autor:jdw//az

Źródło: gov.pl, TVN24.pl